السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

شمس البارودي
شمس البارودي

كشف الفنان الشاب عمر حسن يوسف عن عودة والدته الفنانة شمس البارودي إلي الأضواء من جديد، بعد غياب استمر أكثر من 41 عاما، حيث اعتزلت شمس البارودي عام 1982 بعد أداء مناسك العمرة بصبحة زوجها الفنان حسن يوسف.

 

وقال عمر في تصريحات تليفزيونية إنه يحضر حاليا لفيلم وثائقي عن والده الفنان حسن يوسف ووالدته الفنانة شمس البارودي، حيث تظهر والدته لأول مرة بعد الاعتزال من خلال ذلك الفيلم، وهي تتحدث عن بعض التفاصيل الخاص بحياتها مع الفنان حسن يوسف.

  

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واكد عمر أنه نجح بعد مجهود كبير في إقناعها بالظهور مرة أخرى، وذلك بعد سنوات طويلة من الاختفاء.

 

الإساءة لـ حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي

من جانب آخر رد الفنان حسن يوسف على الشائعات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل  الاجتماعي، وتزعم انفصاله عن زوجته الفنانة شمس البارودي، الأمر الذي أثار غضب الأسرة.

 

وقال الفنان حسن يوسف في تصريح خاص لـ"فيتو":" بيقولوا إننا أطلقنا أنا وزوجتي الحبيبة شمس بعد ٥٠ سنة زواجا، كأنهم يكرهون أن زيجتنا سعيدة ومستمرة فيحاولون تشويهها فيطلقوننا بالكذب".

 

وكان الفنان حسن يوسف علق في وقت سابق على البلاغ الذي قدمه للنائب العام يوم الإثنين الماضي والذي اتهم فيه القائمين على قناتين بموقع "يوتيوب"، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة له وزوجته الفنانة شمس البارودي.

 

وتواصلت فيتو مع الفنان حسن يوسف للتعليق على الأمر واكتفى بقوله إن محامي الأسرة تقدم بالبلاغ بناءً على رغبتهم.

 

 

آخر أعمال الفنان حسن يوسف

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف كان بمسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة". 

 

وشارك يوسف في مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" الذي عرض في أغسطس 2010، رفقة النجمة غادة عبد الرازق والفنانة القديرة كريمة مختار، وباسم ياخور وأحمد السعدني وهياتم وهناء الشوربجي ومحمد لطفي ورحاب الجمل وشمس ومحمد علي رزق.من إخراج محمد النقلي وتأليف مصطفى محرم.

 

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