السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فريدة سيف النصر تدافع عن محمد فؤاد: كفاية تنمر وتنظير

فريدة سيف النصر،فيتو
فريدة سيف النصر،فيتو

حرصت الفنانة فريدة سيف النصر، على الدفاع عن الفنان محمد فؤاد، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له عقب إحيائه حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، بسبب تصريحاته التي وجه خلالها الشكر والامتنان لجمهوره السعودي.

 

وكتبت سيف النصر عبر حسابها الرسمي في "فيس بوك": "لله حسابات أخرى يا فؤاد يا محترم.. ما كفاية بقى يا جماعة تنمر وتنظير وتصيد أخطاء كفاية نذبح فنانين كبار على كلمة مجاملة اتقالت وهي صح عندهم أخلاق وحسن استقبال وكرم".

-إعلانات-

 

وأشارت إلى أن كل فنان يوجه الشكر لأي بلد فهو لا ينكر فضل بلده عليه: "أنا لا بغني ولا بطبل ولا أنفع في العمر المحترم ده أعمل استعراض أو حفلة بأقول الحق ومش معنى أني أشكر في بلد يعني بلدي لأه، عمر دياب أكتر واحد بيجامل بس مش بالميكروفون وهما يتجاملوا بيشغلوا الناس اللي نسيناهم إحنا، لظروفنا مفيش حفلات.. هما السعودية دي مش عرب زينا ولا إحنا لازم نقلب الدنيا على بعضها".

 

وانتقدت سيف النصر تصرفات مهاجمي  فؤاد، طالبة من كل شخص أن يعاقب نفسه أولا ويرحم الآخرين: "فؤاد محترم واللي في قلبه على لسانه مايستاهلش كده.. ولو كل واحد يلوم نفسه ويعاتبها على تصرف على صورة أو أي قرف مش هيتكلم على غيره.. إنسانيا بقى له كتير ماشتغلش وكان مريض.. مين عارف عملوا معاه إيه.. خلصنا بقى هو لا بنرحم ولا يعجبنا رحمة ربنا بعباده كفاية بهدلة في بعض.. عيب ياحبايبي عيب".

 

وكان الفنان محمد فؤاد قد أثار حالة من الجدل والاستياء لدى جمهوره في مصر، بعد تصريحاته في حفله الأخير بجدة، التي عبَّر من خلالها عن سعادته لغنائه لأول مرة في السعودية.

وقال "حلم أننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي.. الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الفنانة فريدة سيف النصر المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودي بالمملكة العربية السعودية العربية السعودية الشعب السعودي محمد فؤاد أزمة محمد فؤاد

مواد متعلقة

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

اعترافات صادمة لجامع قمامة متهم بقتل زميله في المرج

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية