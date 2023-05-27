محمد فؤاد يعلن عودته للسينما بتوقيع تركي آل الشيخ

فاجئ الفنان محمد فؤاد، جمهوره بإعلان عودته للسينما بعد غياب 18 عامًا منذ آخر فيلم قدمه وهو غاوي حب، الذي عرض عام 2005 مع الفنانة حلا شيحة ورامز جلال.

وأعلن “فؤاد” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لحفله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية: “معالي المستشار تركي آل الشيخ أبدى نيته إنه هيعملي أكبر فيلم سينمائي، إحنا عملنا فيلم سينمائي وهو إسماعيلية رايح جاي، وفتح السينما لكل جيل، والفيلم اللي اتفقنا عليه اسمه في قلب نيويورك”.

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فيلم غاوي حب، عرض عام 2005، وشارك في بطولته مع محمد فؤاد كل من حلا شيحة ورامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي، محمد مرزبان، عبد الله مشرف، ومن تأليف محمد فؤاد وسيناريو وحوار محمد البيه، وإخراج أحمد البدري.

دارت أحداث الفيلم حول صلاح الذي يترك كلية الشرطة من أجل الغناء، ثم تدفعه الحياة إلى اتجاه آخر، يلتقي مرة أخرى بحبيبته القديمة ملك التي كانت صديقته سنوات الطفولة، وها هى الآن سيدة أعمال ناجحة، ورغم ذلك فهى رومانسية، وتزوجت من رجل يعمل فى تجارة محرمة، وتبدأ في البحث عن صلاح، وبعد أن تلتقيه، يبدأ الزوج فى التدخل.

قدم الفنان محمد فؤاد خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها القلب وما يعشق، أمريكا شيكا بيكا، يوم حار جدا، إسماعيلية رايح جاي، إشارة مرور، رحلة حب، هو في إيه؟، غاوي حب.

على الجانب الأخر، حرصت الفنانة فريدة سيف النصر، على الدفاع عن الفنان محمد فؤاد، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له عقب إحيائه حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، بسبب تصريحاته التي وجه خلالها الشكر والامتنان لجمهوره السعودي.

وكتبت سيف النصر عبر حسابها الرسمي في "فيس بوك": "لله حسابات أخرى يا فؤاد يا محترم.. ما كفاية بقى يا جماعة تنمر وتنظير وتصيد أخطاء كفاية نذبح فنانين كبار على كلمة مجاملة اتقالت وهي صح عندهم أخلاق وحسن استقبال وكرم".

وأشارت إلى أن كل فنان يوجه الشكر لأي بلد فهو لا ينكر فضل بلده عليه: "أنا لا بغني ولا بطبل ولا أنفع في العمر المحترم ده أعمل استعراض أو حفلة بأقول الحق ومش معنى أني أشكر في بلد يعني بلدي لأه، عمر دياب أكتر واحد بيجامل بس مش بالميكروفون وهما يتجاملوا بيشغلوا الناس اللي نسيناهم إحنا، لظروفنا مفيش حفلات.. هما السعودية دي مش عرب زينا ولا إحنا لازم نقلب الدنيا على بعضها".

وانتقدت سيف النصر تصرفات مهاجمي فؤاد، طالبة من كل شخص أن يعاقب نفسه أولا ويرحم الآخرين: "فؤاد محترم واللي في قلبه على لسانه مايستاهلش كده.. ولو كل واحد يلوم نفسه ويعاتبها على تصرف على صورة أو أي قرف مش هيتكلم على غيره.. إنسانيا بقى له كتير ماشتغلش وكان مريض.. مين عارف عملوا معاه إيه.. خلصنا بقى هو لا بنرحم ولا يعجبنا رحمة ربنا بعباده كفاية بهدلة في بعض.. عيب ياحبايبي عيب".

وكان الفنان محمد فؤاد قد أثار حالة من الجدل والاستياء لدى جمهوره في مصر، بعد تصريحاته في حفله الأخير بجدة، التي عبَّر من خلالها عن سعادته لغنائه لأول مرة في السعودية.

وقال "حلم أننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي.. الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده".