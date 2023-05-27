الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

الفنان أحمد إبراهيم يتحدث من داخل المستشفى بعد إصابته بشلل نصفي (فيديو)

أحمد ابراهيم،فيتو
أحمد ابراهيم،فيتو

أطل الفنان أحمد إبراهيم علي متابعيه من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهر أحمد إبراهيم وهو علي سرير المرض بأحد المستشفيات الخاصة بدولة الإمارات العربية.

 

ووجه الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الذي سافر إلي الإمارات من أجل الاطمئنان عليه والوقوف بجانبه في محنته المرضية، حيث أصيب بجلطة في المخ تسببت له في شلل نصفي.

كما شكر أحمد إبراهيم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية وزملاءه الفنانين الذين سألوا عن حالته الصحية وحاولوا الاطمئنان عليه.

 

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الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

وكشف الفنان شريف إدريس آخر التطورات الصحية للفنان أحمد إبراهيم، وذلك خلال حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”.

 

وقال “إدريس”: "ألف مليون سلامة لصديقي وأخويا الفنان أحمد إبراهيم.. للأسف الجلطة اللي جت له في المخ اتسببت إن أحمد هيقعد على كرسي متحرك".

 

وتابع: “عرفت إن دكتور أشرف زكي سافر له الإمارات النهارده علشان يكون معاه.. سلامتك يا أحمد ربنا يشفيك ويعفو عنك قادر يا كريم”.

 

وفي وقت سابق أعلن الفنان محمد علي رزق إصابة زميله الفنان أحمد إبراهيم بجلطة فى المخ.

 

وكتب محمد علي رزق عبر حسابه بـ (فيس بوك): الزميل والصديق أحمد إبراهيم.. أصيب بجلطة في المخ…رجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة.

 

يشار إلى أن الفنان أحمد إبراهيم شارك في العديد من الأعمال الدرامية السينمائية والتليفزيونية كان من أشهرها فيلمه مع الزعيم عادل إمام عام 1994 (الإرهابي) كما شارك بفيلم (بونو بونو) عام 2000 وكان من ضمن المسلسلات التي ظهر فيها مسلسل (السقوط في بئر سبع) عام 1994 ومسلسل (عايش في الغيبوبة) 2006  ومسلسل سلسال الدم.

 

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