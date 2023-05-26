الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تركي الشيخ يقطع حفل أحمد سعد ويوجه له طلبا على الهواء والمطرب يرد (فيديو)

الفنان أحمد سعد من
الفنان أحمد سعد من حفل جدة، فيتو

قطع مخرج حفل الفنان أحمد سعد ضمن حفلات تقويم جدة، لطلب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عمل مداخلة هاتفية للترحيب بالجمهور، والإعراب عن إعجابه بصوت المطرب وطلب غنائه إحدى روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

 

حفلات السعودية ووعد تركي آل الشيخ

وقال تركي ال الشيخ: "إن شاء الله تقضون سهرة حلوة والبرنامج القادم أحلى وأحلى في جدة وكل مناطق المملكة بفضل قيادتنا الحكيمة ودعم مولاي وسيدي".

تركي الشيخ يطلب من أحمد سعد الغناء من ألحان بليغ حمدي

وتابع: "يا أحمد سعد أنا بحبك وبحب صوتك، والناس كتير ما يعرفوش إنك جامد في الأغاني الكلاسيك فعايز اسمع حاجة لبليغ حمدي، أنا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وعايز أسهر النهاردة على صوتك لحاجة من بليغ حمدي".
 

-إعلانات-

أحمد سعد يرد على تركي آل الشيخ

ورد أحمد سعد: "عينينا المكالمة دي عزيزة علي قلبي والله، وعايز أقول لك حاجة هغنيها لك من قلبي سيدي يا مدلعنا يا جدع يا أصيل روق جمعنا يا كبير يا كبير اليوم دا بتاعنا يا كبير يا كبير". 

عمرو سعد وشقيقه أحمد يشعلان حفل جدة بدويتو مهرجانات (فيديو)

أحمد سعد يشعل الأجواء في حفلات تقويم جدة (فيديو)

وشارك الفنان عمرو سعد، شقيقه المطرب أحمد سعد، في أداء دويتو غنائي، على مسرح "بنش مارك" في جدة ضمن حفلات تقويم جدة.

 

غناء عمرو سعد وأحمد سعد

وأشعل عمرو وأحمد سعد المسرح، من خلال أغنية مهرجانات، وسط استحسان وتفاعل الجمهور المشارك في الحفل.
 

حفلات تقويم جدة، أشعل الفنان أحمد سعد، الأجواء في حفلات جدة، التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

 

أغنية جت الملوك

حفلات تقويم جدة، وافتتح أحمد سعد حفله بأغنية "جت الملوك"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور المشارك بالحفل.
 

جمهور أحمد سعد

واستعان أحمد سعد، بالجمهور المشارك في حفله، لغناء مقاطع من الأغنية.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تركي الشيخ المستشار تركي الشيخ تركي آل الشيخ حفل جدة حفلات تقويم جدة أحمد سعد الفنان أحمد سعد

مواد متعلقة

عمرو سعد وشقيقه أحمد يشعلان حفل جدة بدويتو مهرجانات (فيديو)

أحمد سعد يشعل الأجواء في حفلات تقويم جدة (فيديو)

محمد فؤاد: أصبت في ظهري أثناء تصوير برنامج رامز جلال

محمد فؤاد: أنا اللي عملت عمر كمال ومين حلمي بكر علشان يوجهني (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

9 أهلاوية خارج حسابات كولر أمام طلائع الجيش

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

مش هيقدر يمشي، تطور خطير في حالة الفنان أحمد إبراهيم الصحية

انتهاء تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات للشهادة الإعدادية في الدقهلية

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية