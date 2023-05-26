تركي الشيخ يقطع حفل أحمد سعد ويوجه له طلبا على الهواء والمطرب يرد (فيديو)

قطع مخرج حفل الفنان أحمد سعد ضمن حفلات تقويم جدة، لطلب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عمل مداخلة هاتفية للترحيب بالجمهور، والإعراب عن إعجابه بصوت المطرب وطلب غنائه إحدى روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

حفلات السعودية ووعد تركي آل الشيخ

وقال تركي ال الشيخ: "إن شاء الله تقضون سهرة حلوة والبرنامج القادم أحلى وأحلى في جدة وكل مناطق المملكة بفضل قيادتنا الحكيمة ودعم مولاي وسيدي".

تركي الشيخ يطلب من أحمد سعد الغناء من ألحان بليغ حمدي

وتابع: "يا أحمد سعد أنا بحبك وبحب صوتك، والناس كتير ما يعرفوش إنك جامد في الأغاني الكلاسيك فعايز اسمع حاجة لبليغ حمدي، أنا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وعايز أسهر النهاردة على صوتك لحاجة من بليغ حمدي".



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أحمد سعد يرد على تركي آل الشيخ

ورد أحمد سعد: "عينينا المكالمة دي عزيزة علي قلبي والله، وعايز أقول لك حاجة هغنيها لك من قلبي سيدي يا مدلعنا يا جدع يا أصيل روق جمعنا يا كبير يا كبير اليوم دا بتاعنا يا كبير يا كبير".

وشارك الفنان عمرو سعد، شقيقه المطرب أحمد سعد، في أداء دويتو غنائي، على مسرح "بنش مارك" في جدة ضمن حفلات تقويم جدة.

غناء عمرو سعد وأحمد سعد

وأشعل عمرو وأحمد سعد المسرح، من خلال أغنية مهرجانات، وسط استحسان وتفاعل الجمهور المشارك في الحفل.



حفلات تقويم جدة، أشعل الفنان أحمد سعد، الأجواء في حفلات جدة، التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

أغنية جت الملوك

حفلات تقويم جدة، وافتتح أحمد سعد حفله بأغنية "جت الملوك"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور المشارك بالحفل.



جمهور أحمد سعد

واستعان أحمد سعد، بالجمهور المشارك في حفله، لغناء مقاطع من الأغنية.