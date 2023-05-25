أخبار الفن اليوم، تامر حسني يكشف عن البرومو التشويقي لفيلمه الجديد تاج.. وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الخميس الموافق 25 مايو الجاري العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها:

تامر حسني يكشف عن البرومو التشويقي لفيلمه الجديد تاج (فيديو)

نشر النجم تامر حسني البرومو التشويقي لأحدث إنتاجاته الفنية في السينما وهو فيلم تاج الذي يقوم ببطولته وتأليفه، والمقرر طرحه وإدراجه ضمن أفلام عيد الأضحى 2023، وظهرت دينا الشربيني برفقته.



تاج لـ تامر حسني

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، وهو من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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فيلم تاج

وكان الفنان أحمد التهامي تصدر على مدار الأيام الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد هجومه على أسرة فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، واتهامه لها بسرقة فكرته، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة تطورات الأزمة.

وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر

أعلنت وسائل إعلام كويتية عن وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر، مساء اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عامًا، حيث تعرض آخر أيامه لوعكة صحية شديدة، استلزمت إيداعه فى العناية المركزة بأحد المستشفيات بمدينة الكويت.

ساهم أحمد جوهر في إنتاج العديد من المسرحيات والمسلسلات، كما أخرج وكتب عددًا من المسلسلات الأخرى، واشتهر الراحل بالأعمال التراثية، واشتهر في فترة التسعينيات ممثلا، وأول عمل أنتجه عام 1993 هو مسلسل "طش ورش" ودخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 فى مسلسل طير الخير.

"محبي الفنون الجميلة" تحتفي بمسيرة سعد الدين وهبة، والأمير أباظة: الراحل ظاهرة غير عادية (فيديو وصور

احتفت جمعية محبي الفنون الجميلة مساء اليوم الخميس، بمسيرة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وذلك بمقر الجمعية بجاردن سيتي، بحضور كل من الناقد الأمير أباظة، والكاتب محمود عوضين، ونخبة من الكتاب والمثقفين، وأدار الندوة الكاتب محمد نوار.

وأكد الكاتب محمد نوار أن عطاء سعد الدين وهبة في كل المجالات التي خاضها اكثر من ممتاز، وجدير بالدراسة والتكريم بحق.

خالد منصور وشادي ألفونس يبدآن تصوير دراكو رع

بدأ المخرج كريم أبو زيد تصوير فيلمه الجديد “دراكو رع” والذي يقوم ببطولته خالد منصور وشادي ألفونس في أول تجربة سينمائية منفردة لهما.

ويعتبر الفيلم تجربة سينمائية جديدة على السينما المصرية التي لم تتناول فكرة مصامي الدماء إلا على استحياء، حيث يعتبر ثاني الأفلام المصرية التي تتناول الفكرة بشكل كامل بعد فيلم “أنياب” الذي قدمه على الحجار ومنى جبر وأحمد عدوية عام 1981، وقام فيه الأخير بدور “دراكولا”.

ويعتبر “دراكو رع” تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء (الفامبيرز) عبر العصور بصبغة كوميدية

طرح منذ قليل النجم حماده هلال أحدث أغانيه بعنوان "متحملاني" وهي أول أغنية يقوم بطرحها بعد نجاحه الكبير في مسلسل "المداح" في الموسم الرمضاني السابق.



وتم طرح الأغنية على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وبمجرد نزولها قد حققت نسب مشاهدات عالية وذلك لتفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا معها.

"متحملاني" من كلمات وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وفوتوغرافيا شريف قمر وإشراف عام مصطفي مرتضي وتم طرحها منذ قليل للجمهور

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المطرب ويجز، تسعد أورا ديفلوبرز إيجيبت لإقامة حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس يُحييها مغني الراب ويجز، في 23 يونيو 2023.

و جاءت فئات أسعار تذاكر حفل ويجز بثلاثة فئات: (500 - 750 - 1000 جنيه) وتم فتح باب الحجز لجميع الفئات بداية من الآن.

يذكر أن مطرب الراب ويجز حصد جائزة أفضل مطرب راب في استفتاء بوابة فيتو لاختيار الأفضل في المجالات الفنية.

وحصل ويجز على نسبة 70% من أصوات الجمهور، تلاه الجوكر بنسبة 10% من أصوات الجمهور، ثم شاهين بنسبة 7% من الأصوات.