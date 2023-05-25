الجمعة 26 مايو 2023
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ثقافة وفنون

خالد منصور وشادي ألفونس يبدآن تصوير دراكو رع

خالد منصور، فيتو
خالد منصور، فيتو

بدأ المخرج كريم أبو زيد تصوير فيلمه الجديد “دراكو رع” والذي يقوم ببطولته خالد منصور وشادي ألفونس في أول تجربة سينمائية منفردة لهما.


تجربة جديدة

ويعتبر الفيلم تجربة سينمائية جديدة على السينما المصرية التي لم تتناول فكرة مصامي الدماء إلا على استحياء، حيث يعتبر ثاني الأفلام المصرية التي تتناول الفكرة بشكل كامل بعد فيلم “أنياب” الذي قدمه على الحجار ومنى جبر وأحمد عدوية عام 1981، وقام فيه الأخير بدور “دراكولا”.

 ويعتبر “دراكو رع” تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء (الفامبيرز) عبر العصور بصبغة كوميدية.

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قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار فانتازي كوميدي عن أحمس ورمزي، شقيقين من مصاصي الدماء في العصور القديمة كانوا يعيشون مع قبيلتهما قبل أن يخسروا حربًا مع البشر وتفنى سلالتهم ولا يبقى غيرهما، فيقررا الاختباء عن الأعين لآلاف السنين قبل أن تضطرهما الظروف للظهور مجددًا ما قد يدخلهم في مواجهة جديدة مع البشر.

 

فريق العمل

فيلم دراكو رع من إخراج كريم أبو زيد، وبطولة النجمين خالد منصور وشادي ألفونس اللذان يشاركان التأليف مع محمود الفار ومينا خُزام، ويشارك أيضًا في بطولته ملك بدوي ويارا عزمي وفارس حداد وفراس سعيد ومروان يونس وإيهاب أيوب وإسماعيل فرغلي، وإنتاج شركة نايلوود للإنتاج الفني.



كريم أبو زيد هو منتج ومخرج مصري، بدأ مشواره بالعمل في مجال الإعلانات وشارك في إنتاج عدة أعمال تلفزيونية، وفي 2022 أخرج فيلمه الروائي الطويل "11:11" من بطولة النجم إياد نصار ويعرض على منصة نتفليكس وانطلق تجاريًا في 10 دول عربية.
أما خالد منصور وشادي ألفونس فقدما العديد من الأعمال التلفزيونية، واشتهرا بتقديم البرنامج الكوميدي الساخر SNL بالعربي المأخوذ عن البرنامج الأميركي الشهير Saturday Night Live.

 

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