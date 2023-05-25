حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة "متحملاني" (فيديو)

طرح منذ قليل النجم حماده هلال أحدث أغانيه بعنوان "متحملاني" وهي أول أغنية يقوم بطرحها بعد نجاحه الكبير في مسلسل "المداح" في الموسم الرمضاني السابق.



وتم طرح الأغنية على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وبمجرد نزولها قد حققت نسب مشاهدات عالية وذلك لتفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا معها.

"متحملاني" من كلمات وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وفوتوغرافيا شريف قمر وإشراف عام مصطفي مرتضي وتم طرحها منذ قليل للجمهور.

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وقد قال "علام" أيضا إنه سعيد بهذا التعاون لأنه يشارك في عمل مع نجم كبير بحجم حمادة هلال وخصوصا أنه أول عمل غنائي له بعد نجاحه الكبير في مسلسل "المداح" في الموسم الرمضاني السابق.

وحل الفنان حمادة هلال في وقت سابق ضيفا على الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر وتحدث عن كواليس نجاح الجزء الثالث من العمل.

وقال حمادة هلال خلال اللقاء: عندما تناولنا أن "الجمل" خلق من نار في الجزء الثاني من المداح الكثير لم يكن على علم بهذه المعلومة.

تحديات ومخاوف المداح 3

وأضاف: اجتزنا كل التحديات والمخاوف بنجاح في الجزء الثالث من مسلسل المداح.

مشهد مخيف من مسلسل المداح 3

ولفت: أتمنى تقديم اكثر من اسطورة من خلال مسلسل المداح، والمشهد الأخير من أسطورة العشق كان صعب جدا وكنت رايح مرعوب.

مشاهد سانت كاترين

وأكد حمادة هلال: "صورنا الكثير من المشاهد في جبل سانت كاترين وكنا نصعد في 5 ساعات، ودور الفنان محمد رياض في المداح 3 انسان مسخر من قبل الجن، وصابر المداح مش ملاك وفيه زيه كتير في الحقيقة".

مشهد مؤثر في مسلسل المداح 3

وتابع: "اطمنت علي نجاح مسلسل المداح اسطورة العشق، لما شوفت الناس كلها علي السوشيال ميديا بتتكلم عن فيديو ابننا جه".

تصوير مسلسل المداح 3

ولفت حمادة هلال:"كنا بنبنبي مغارات وبنبات فيها بالـ7 ايام اثناء تصوير المداح اسطورة العشق".

وحقق مسلسل “المداح3: أسطورة العشق” نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي، وكان من أكثر المسلسلات التي حققت مشاهدات سواء على المنصات أو المحطات الفضائية، وهو استمرار لنجاح بطل العمل حمادة هلال للموسم الثالث على التوالي، بعدما قدم جزئين سابقين من السلسلة حققوا نفس النجاح.

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