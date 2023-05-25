"محبي الفنون الجميلة" تحتفي بمسيرة سعد الدين وهبة، والأمير أباظة: الراحل ظاهرة غير عادية (فيديو وصور)

احتفت جمعية محبي الفنون الجميلة مساء اليوم الخميس، بمسيرة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وذلك بمقر الجمعية بجاردن سيتي، بحضور كل من الناقد الأمير أباظة، والكاتب محمود عوضين، ونخبة من الكتاب والمثقفين، وأدار الندوة الكاتب محمد نوار.

وأكد الكاتب محمد نوار أن عطاء سعد الدين وهبة في كل المجالات التي خاضها اكثر من ممتاز، وجدير بالدراسة والتكريم بحق.

الأمير أباظة

في السياق ذاته، قال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أن الراحل سعد الدين وهبة كان بمثابة ظاهرة غير عادية، متابعا: "كنت بشتغل معاه وبتعلم منه".

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وأضاف: "سعد وهبة كان له دور في عودة العلاقات مع الدول العربية بعد اتفاقية كامب ديفيد كان له دور تاريخي في رفض التطبيع جمع مجالس النقابات الفنية وقرر فصل أي عضو يعترف بالتطبيع".

الكاتب محمود عوضين

وأشار الكاتب محمود عوضين إلى أن سعد الدين وهبة يستعصي على الرحيل وهو شخصية أسطورية غاب عنا لكنه لم يرحل منا، متابعا: "عرفناه ضابط بوليس واتجه للصحافة والمسرح والحوار والكتابة السينمائية وعرفناه نقابيا بارزا وسياسيا بارعا".

وتابع: "سعد الدين وهبة خلطة سحرية من المهام الصعبة في مراحل صعبة كان فيها بطلا مغوارا وخاض معارك كثيرة على جميع المستويات ورجلا لم يعرف الانحناء او الهزيمة في الموقف".

سعد الدين وهبة

الكاتب سعد الدين وهبة من مواليد عام 1925 بقرية ديرة مركز طلخا، الدقهلية، واحب الكتابة في الصحافة وهو بالمرحلة الثانوية، والتحق بكلية الشرطة بناء على رغبة والده، وتخرج فيها عام 1949 وعين بمركز منوف ثم انتقل إلى الإسكندرية ضابطا ببلوكات النظام عام 1954 وإلى إدارة المرور.

وعندما صدرت مجلة البوليس من نادى الضباط كتب فيها القصة القصيرة كما كتب فى مجلات الاثنين والكواكب والإذاعة والأسبوع التي كان يصدرها جلال الدين الحمامصى.

مسيرة سعد الدين وهبة

وحبا فى الصحافة والكتابة، ترك سعد الدين وهبة البوليس ليتفرغ للكتابة، وتم تعيينه سكرتيرا لتحرير جريدة الجمهورية، ونتيجة لخلاف مع صلاح سالم رئيس مجلس الادارة نقل الى مجلة الاذاعة ليكتب اولى مسرحياته المحروسة لينتقل الى العمل في وزارة الثقافة بمؤسسة السينما فأنتج خلال فترة رئاسته لمؤسسة السينما 18 فيلما، وعمل وكيلا للوزارة للثقافة الجماهيرية.

و قدم سعد الدين وهبة 17 مسرحية مثلت على خشبة المسرح القومى منها: سكة السلامة، السبنسة، كفر البطيخ، المحروسة، بير السلم،الوزير شال الثلاجة، المسامير، كوبرى الناموس، الأستاذ وغيرها.

أعمال سعد الدين وهبة

و كتب سعد الدين وهبة سيناريوهات مجموعة من الأفلام اختير أربعة منها ضمن أفضل 100 فيلم فى السينما المصرية بدأها بفيلم زقاق المدق عام 1963، تبعها مراتى مدير عام، أبى فوق الشجرة، عروس النيل، آه يابلد، ادهم الشرقاوى، أرض النفاق، أريد حلا،شباب فى العاصفة، الزوجة الثانية، الحرام وغيرها.

وعين سعد الدين وهبة رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي منذ عام 1985 وحتى وفاته عام 1997،ورئيسا للاتحاد العام للفنانين العرب، كما انتخب رئيسا لاتحاد الكتاب المصريين وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1988، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1965، وسام سيمون بوليفار، وسام العلوم والفنون ووسام الفنون والآداب الفرنسى بدرجة قائد وهو أعلى وسام فرنسى يمنح لغير الفرنسيين.



سعد الدين وهبة في البرلمان



انتخب سعد الدين وهبة نائبا في البرلمان عدة دورات في الفترة من 1984 وحتى 1987.



حياة سعد الدين وهبة



تزوج سعد الدين وهبة مرتين الأولى أم بناته والثانية هي الفنانة سميحة أيوب التى تعرف عليها أثناء تمثيلها مسرحيته “السبنسة” التى قدمت على المسرح القومى فى الستينيات.

وفي نوفمبر عام ١٩٩٧ رحل سعد الدين وهبة بعدما ترك إرثا فنيا وثقافيا ضخما.