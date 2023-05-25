أعلنت وسائل إعلام كويتية عن وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر، مساء اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عامًا، حيث تعرض آخر أيامه لوعكة صحية شديدة، استلزمت إيداعه فى العناية المركزة بأحد المستشفيات بمدينة الكويت.

ساهم أحمد جوهر في إنتاج العديد من المسرحيات والمسلسلات، كما أخرج وكتب عددًا من المسلسلات الأخرى، واشتهر الراحل بالأعمال التراثية، واشتهر في فترة التسعينيات ممثلا، وأول عمل أنتجه عام 1993 هو مسلسل "طش ورش" ودخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 فى مسلسل طير الخير.

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وبالسنوات الأخيرة أصبح يقوم بكتابة أعماله الفنية، كما أصبح مختصًا بتقديم الأعمال التراثية. وهو ابن عم الفنان شهاب جوهر.