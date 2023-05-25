3 فئات لحضور حفل ويجز الجديد، اعرف الأسعار

المطرب ويجز، تسعد أورا ديفلوبرز إيجيبت لإقامة حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس يُحييها مغني الراب ويجز، في 23 يونيو 2023.

و جاءت فئات أسعار تذاكر حفل ويجز بثلاثة فئات: (500 - 750 - 1000 جنيه) وتم فتح باب الحجز لجميع الفئات بداية من الآن.

يذكر أن مطرب الراب ويجز حصد جائزة أفضل مطرب راب في استفتاء بوابة فيتو لاختيار الأفضل في المجالات الفنية.



ويجز

وحصل ويجز على نسبة 70% من أصوات الجمهور، تلاه الجوكر بنسبة 10% من أصوات الجمهور، ثم شاهين بنسبة 7% من الأصوات.

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