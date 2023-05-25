أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل العثور على جثة ممزقة لرضيع بـ 15 مايو.. النيابة تستدعي المأذون لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين حسن شاكوش وزوجته

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تباشر نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، التحقيق في واقعة العثور على أشلاء جثة رضيع بدائرة القسم.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان بعد عثورهم على جثة الطفل، حيث أكدوا أنه حديث الولادة، وتفاجئوا بجثته ملقاة بالمجاورة 28 بدائرة القسم، وقد نهشت الكلاب الضالة أجزاءً من جسده، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.

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قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات بدائرة مركز طنطا في القضية رقم 34276 لسنة 2023 والمقيدة برقم 3055 لسنة 2023 كلي غرب طنطا لقيامه بالتعدي على طفلة جنسيا، وهتك عرضها بدون رضاها، تحت تهديد السلاح بقرية شوني بدائرة مركز طنطا.

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الدائري اتجاه الوراق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين الزوجين.

واستدعت النيابة المأذون "كامل. م" لسماع أقواله في الاتهام الموجه من ريم طارق لزوجها بالتزوير في قسيمة الزواج بكتابته "أنها بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها لزوجها حسن شاكوش ليعطيها له تمهيدًا لإثبات أنها "ثيب".

التهمت النيران سيارة ملاكي أعلى طريق الكريمات بمنطقة أطفيح، دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة 6 متهمين قتلوا شخصًا عمدًا وأصابوا شقيقه، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهم في بولاق الدكرور، بالتأجيل لجلسة 17 يونيو لشهادة الطبيب الشرعي.

التقى المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا على رأس وفد مكون من النائب العام المساعد وأعضاء بالنيابة العامة الروسية، والسفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو، ولفيف من أعضاء السفارة، ورجال الأعلام، وقد حضر اللقاء نواب رئيس المحكمة الدستورية.

لقى شاب مصرعه، صدمه القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد في منطقة أبو النمرس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.