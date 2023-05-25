أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل العثور على جثة ممزقة لرضيع بـ 15 مايو.. النيابة تستدعي المأذون لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين حسن شاكوش وزوجته
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
تفاصيل العثور على جثة "ممزقة" لرضيع بـ 15 مايو
تباشر نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، التحقيق في واقعة العثور على أشلاء جثة رضيع بدائرة القسم.
واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان بعد عثورهم على جثة الطفل، حيث أكدوا أنه حديث الولادة، وتفاجئوا بجثته ملقاة بالمجاورة 28 بدائرة القسم، وقد نهشت الكلاب الضالة أجزاءً من جسده، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.
السجن 6 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة تحت تهديد السلاح بطنطا
قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات بدائرة مركز طنطا في القضية رقم 34276 لسنة 2023 والمقيدة برقم 3055 لسنة 2023 كلي غرب طنطا لقيامه بالتعدي على طفلة جنسيا، وهتك عرضها بدون رضاها، تحت تهديد السلاح بقرية شوني بدائرة مركز طنطا.
مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الدائري
لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الدائري اتجاه الوراق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
النيابة تستدعي المأذون لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين حسن شاكوش وزوجته
قررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين الزوجين.
واستدعت النيابة المأذون "كامل. م" لسماع أقواله في الاتهام الموجه من ريم طارق لزوجها بالتزوير في قسيمة الزواج بكتابته "أنها بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها لزوجها حسن شاكوش ليعطيها له تمهيدًا لإثبات أنها "ثيب".
تفحم سيارة ملاكى التهمتها النيران أعلى طريق الكريمات
التهمت النيران سيارة ملاكي أعلى طريق الكريمات بمنطقة أطفيح، دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.
تأجيل محاكمة 6 متهمين قتلوا شخصًا وأصابوا شقيقه في بولاق الدكرور لـ 17 يونيو
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة 6 متهمين قتلوا شخصًا عمدًا وأصابوا شقيقه، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهم في بولاق الدكرور، بالتأجيل لجلسة 17 يونيو لشهادة الطبيب الشرعي.
رئيس المحكمة الدستورية يلتقي النائب العام الروسي
التقى المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا على رأس وفد مكون من النائب العام المساعد وأعضاء بالنيابة العامة الروسية، والسفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو، ولفيف من أعضاء السفارة، ورجال الأعلام، وقد حضر اللقاء نواب رئيس المحكمة الدستورية.
مصرع شاب صدمه قطار في أبو النمرس
لقى شاب مصرعه، صدمه القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد في منطقة أبو النمرس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
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