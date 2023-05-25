مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الدائري

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الدائري اتجاه الوراق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



حادث الطريق الدائري

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري اتجاه الوراق، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

حادث الطريق الدائري اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الدائري اتجاه الوراق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

خريطة السرعات بالطرق 2023

بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية تجنبا للوقوع فى الغرامات.

سرعات السيارات داخل المدن 2023

40 كم للسيارات القاطرة للمقطورات.

60 كم في الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات بالطرق السريعة بين المحافظات 2023

60 كيلومترًا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات.

70 كيلومترًا في الساعة لسيارات النقـــل.

80 كيلومترًا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلومترًا في الساعة لباقي أنواع السيارات.

السرعات بالطرق الصحراوية 2023

الطرق الصحراوية: “القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - بلبيس - مطروح - الفيوم - وادي النطرون - العلمين”.

70 كم في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم في الساعة لسيارات النقل.

90 كم لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين.

100 كم لباقى أنواع السيارات.

120 كم السرعة للسيارات الملاكى على طريق القاهرة العين السخنة.

حصيلة حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبًا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.