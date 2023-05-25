النيابة تستدعي المأذون لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين حسن شاكوش وزوجته

قررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين الزوجين.

واستدعت النيابة المأذون "كامل. م" لسماع أقواله في الاتهام الموجه من ريم طارق لزوجها بالتزوير في قسيمة الزواج بكتابته "أنها بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها لزوجها حسن شاكوش ليعطيها له تمهيدًا لإثبات أنها "ثيب".

وحصلت فيتو على أقوال المطرب الشعبي حسن شاكوش وزوجته أمام النيابة.



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حسن شاكوش وزوجته

س. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بسرقة المنقولات والمصاغ الذهبي والأوراق المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ريم صادق السيد (ريم طارق) وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: ما حصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتبديد المنقولات الزوجية والمحرر عنها عقد من عقود الأمانة على سبيل الاستعمال وقد بددتها وقت طلبها منك على النحو الثابت بالأوراق؟

ج: ما حصلش وأنا ما كتبتش قايمة بالمنقولات وكنا متفقين إن هيكون فيه قائمة 80 ألف جنيه.

س: ما الذي حدث إذن؟

ج: اللي حصل إن يوم الاثنين مراتي ريم قالت لي: أنا ماشية دلوقتِ وهبعت أهلي ياخدوا حاجتي. فأنا قلت لها خلاص براحتك امشي، وتاني يوم الثلاثاء وأنا ما كنتش موجود في الفيلا أمها وابن خالتها وأخوها كلموني قلت لهم أنا مش موجود ومشيوا وبعد كده اكتشفت إن فيه مبلغ حوالي 500 ألف جنيه مش موجود عندي في الخزنة وهي اللي سرقتهم من ورايا وده كل اللي حصل.



س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: هي خرجت من البيت يوم الاثنين الموافق 9/ 5/ 2023 م حوالي الساعة 2 في قسم أول أكتوبر.

س: وما مناسبة وجودك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت نايم في بيتي عادي.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: كنت لوحدي.

س: ما علاقتك بالمجني عليها ريم صادق السيد؟

هي زوجتي واحنا متزوجين في 10/ 3/ 2023.

م: ما قولك فيما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في ۲۰۲۳/٥/٥ الساعة ٣:٤٦ مساء (تلوناه عليه)

ج أصلًا مفيش قائمة اتكتبت والعفش اللي موجود في بيتي كله أنا اللي جايبه وهي جابت أواني وغسالة أطباق وثلاثة سجاجيد وأنا مكتبتش وصل أمانة بخمسمائة ألف جنيه ولا حاجة والدهب كان معاها وهي عارفة هي فين وهدومها ومكياجها موجود عندي في الفيلا وهي ما أخدتهوش وانا مش مانعها تاخدهم.

س: ما قولك فيما هو ثابت بشهادة المجني عليها / ريم صادق السيد بخيت بتحقيقات النيابة العامة؟

ج: أصلًا مفيش قائمة اتكتبت وكنا متفقين إننا نكتب قائمة بثمانين ألف جنيه مش زي هي بتقول ستمائة وخمسون ألف جنيه والعفش اللي موجود في بيتي كله أنا اللي جايبه وهي جابت أواني وغسالة أطباق وثلاثة سجاجيد وأنا ما كتبتش وصل أمانة بخمسمائة ألف جنيه ولا حاجة والدهب والشبكة كان معاها وهي عارفة هو فين وهدومها ومكياجها موجود عندي في الفيلا وهي ما أخدتهوش وأنا مش مانعها إنها تاخدهم أو تدخل البيت.

س: وكيف تمكنت سالفة الذكر من سرقة المبلغ النقدي المسروق؟

ج: أنا بحط فلوسي في الخزنة، ولما رجعت الفلوس بتاعتي لقيتهم ناقصين حوالي خمسمائة ألف جنيه.

س: وبماذا تتهم سالفة الذكر؟

ج: أنا بتهمها بسرقة ٥٠٠ ألف جنيه من الخزنة بتاعتي، وزورت عقد الزواج بأنها لم تخبرني بأنها تزوجت قبل ذلك، وقالت إنها لم يسبق زواجها في عقد الزواج.