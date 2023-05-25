السجن 6 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة تحت تهديد السلاح بطنطا

قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات بدائرة مركز طنطا في القضية رقم 34276 لسنة 2023 والمقيدة برقم 3055 لسنة 2023 كلي غرب طنطا لقيامه بالتعدي على طفلة جنسيا، وهتك عرضها بدون رضاها، تحت تهديد السلاح بقرية شوني بدائرة مركز طنطا.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفي هندي وعضوية المستشار محمود محمد الربيعي والمستشار إكرامي رمضان يوسف، والمستشار مصطفي محمد درويش وعبدالفتاح أحمد رسلان أمانة سر.

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وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية أحال المتهم "فرج. ع. ا "البالغ من العمر 29 عاما، الذي واقع الطفلة "أماني. ش. ا " والتي لم تتجاوز 18 عاما، بأن اقتحم عليها مسكنها وأشهر سلاحا أبيض، في مواجهتها فبث الرعب في نفسها، وتمكن من شل مقاومتها، واقتادها لإحدى غرف مسكنها، وقام بالتعدي عليها جنسيا بدون رضاها، مستغلا غياب أسرتها عن المنزل، مما نتج عن ذلك حملها.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.