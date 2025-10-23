الخميس 23 أكتوبر 2025
حوادث

تهشم بالجمجمة وكسور متفرقة، ماذا كشفت مناظرة النيابة لجثة ضحية الأسانسير بالسلام

الأسانسير
الأسانسير

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة طفل صغير لقي مصرعه بعد ما علق بين الحائط والأسانسير داخل عقار في مدينة السلام أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بكسر في الرأس وتهشم بالجمجمة وكسور متفرقة. 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث في عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث

بالفحص تبين أن الطفل علق بين الحائط والأسانسير داخل عقار وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء محاولة استقلاله الأسانسير بمفرده، انزلقت قدمه في فتحة بين المصعد والحائط، ما أدى إلى تعلق جسده بين الباب والمصعد واصطدام رأسه بالحديد مما أسفر عن وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

