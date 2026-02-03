الثلاثاء 03 فبراير 2026
حوادث

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع بالمقطم

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكى وسوزوكي ودراجتين ناريتين أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم بالمقطم  

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ملاكى وسوزوكي ودراجتين ناريتين أعلى الطريق بالمقطم، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق المرورية 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

حادث تصادم بالمقطم تصادم بالمقطم المقطم منطقة المقطم قسم شرطة المقطم حادث تصادم ملاكى وسوزوكي

