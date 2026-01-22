مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بموقع السلام للبترول

18 حجم الخط

وقع منذ قليل حادث مروع بالطريق المؤدي إلى موقع السلام التابع لشركة خالدة للبترول والذي أسفر عن وفاة 2 موظفين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم سيارتهم مع ونش.

وفاة اثنين وإصابة آخرين

وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول لفيتو بأن وقائع الحادث تلخصت في اصطدام الونش بالسيارة التي كان يستقلها المهندسين وأسفر عن وفاة اثنين يعملان في شركة بترو فرح فيما نقل اثنين آخرين في حالة حرجة إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج اللازم.

وتتابع وزارة البترول مع إدارة المستشفى للوقوف على حالة المصابين وتقديم جميع أوجه الدعم الطبي لهم.

أسماء المتوفين

وأشار المصدر إلى أن أسماء المتوفين هم؛ عمرو خالد موظف بشركة بترو فرح وأشرف محمد سائق.

لجنة فنية من إدارة الصحة والسلامة لإجراء معاينة

وعلى الفور، انتقلت لجنة فنية من إدارة السلامة والصحة المهنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، والوقوف على الأسباب الفنية والظروف التي أدت إلى وقوعه، كما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وبدء التحقيقات.

