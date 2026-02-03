الثلاثاء 03 فبراير 2026
حوادث

ضبط "إمبرطور الكيف" مختبئا داخل كهف جبلي في الصف بالجيزة

ألقى رجال إدارة مباحث المخدرات مديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل وشهرته “إمبراطور الكيف”  مسجل خطر قضايا مخدرات مختبئا في المنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة الصف في حملة أمنية، وبحوزته كميات مختلفة من المخدرات.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى قيام تاجر مخدرات، بالترويج على عملائه متخذا وكر في أحد المناطق الجبلية وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائهم في عدة مناطق. عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كميات متنوعة من المخدرات.


بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته لها لترويجها بين عملائه من تجار التجزئة والمتعاطين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

 

سقوط عنصر إجرامي بتهمة غسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارة بالمخدرات

وفي واقعة سابقة نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامى غسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في  القاهرة

 

وتمكن  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.

 

240 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 240 مليون جنيه، تم تتبعها ورصدها ضمن مسار التحريات المالية.

 

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار مواصلة  وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية، وحماية الاقتصاد القومي من مخاطر غسل الأموال.

غضب الشعب بلغ مستوى لم يعد فيه الخوف رادعًا، مصادر تكشف مخاوف النظام الإيراني

ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و60 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

