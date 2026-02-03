الثلاثاء 03 فبراير 2026
المد يتسبب في غمر شواطئ الإسماعيلية (فيديو)

تداول العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية مقطع فيديو وعددا من الصور يظهر مياه بحيرة التمساح بعد غمرها لإحدى الشواطئ بسبب المد.  

محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلًا رمضان"

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بمسجد نور الله بمدينة أبوصوير

ظاهرة نادرة الحدوث بالإسماعيلية

وأوضحت الصور ومقاطع الفيديو دخول مياه بحيرة التمساح إلى مسافة قريبة من ممرات الشاطئ حيث غمرت بعض المقاعد القريبة من الشاطئ، وعلق بعض النشطاء على هذه الظاهرة بأنها نادرة الحدوث في الإسماعيلية بخاصة وأن بحيرة التمساح لا تقع على الساحل بل تقع في نطاق الممر المائي لقناة السويس.

ويذكر أن ظاهرة المد هي ارتفاع مؤقت وتدريجي لمياه البحار والمحيطات، وهي جزء من ظاهرة تعرف بالمد والجزر وتحدث نتيجة التأثيرات الجاذبية المشتركة للشمس والقمر بالإضافة إلى دوران الأرض مما يسبب موجات مياه طويلة تتقدم نحو السواحل وتؤدى إلى ارتفاع مستوى الماء "المد" ثم انخفاضه"الجزر" بشكل دورى ومنتظم،مرتين تقريبا كل 24 ساعة و25 دقيقة. 

