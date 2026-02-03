المد يتسبب في غمر شواطئ الإسماعيلية (فيديو)

18 حجم الخط

تداول العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية مقطع فيديو وعددا من الصور يظهر مياه بحيرة التمساح بعد غمرها لإحدى الشواطئ بسبب المد.

ظاهرة نادرة الحدوث بالإسماعيلية

وأوضحت الصور ومقاطع الفيديو دخول مياه بحيرة التمساح إلى مسافة قريبة من ممرات الشاطئ حيث غمرت بعض المقاعد القريبة من الشاطئ، وعلق بعض النشطاء على هذه الظاهرة بأنها نادرة الحدوث في الإسماعيلية بخاصة وأن بحيرة التمساح لا تقع على الساحل بل تقع في نطاق الممر المائي لقناة السويس.

ويذكر أن ظاهرة المد هي ارتفاع مؤقت وتدريجي لمياه البحار والمحيطات، وهي جزء من ظاهرة تعرف بالمد والجزر وتحدث نتيجة التأثيرات الجاذبية المشتركة للشمس والقمر بالإضافة إلى دوران الأرض مما يسبب موجات مياه طويلة تتقدم نحو السواحل وتؤدى إلى ارتفاع مستوى الماء "المد" ثم انخفاضه"الجزر" بشكل دورى ومنتظم،مرتين تقريبا كل 24 ساعة و25 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.