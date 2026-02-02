تأجيل محاكمة محمد رمضان بتهمة سب وقذف إعلامي

18 حجم الخط

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف إعلامي وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 7 أبريل المقبل لحضور المحامي الأصيل.

وجاء في الدعوى أن الفنان أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبات الجرائم الإلكترونية



أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضى صاحبها.”

كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.

إثبات الجريمة والأدلة الرقمية

تعتمد جهات التحقيق في هذه القضايا على الأدلة الرقمية، التي تشمل المنشورات والتعليقات والصور والمحادثات، ويتم فحصها فنيًا من قبل إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية لتحديد هوية المتهم ومصدر النشر.

كما تشترط النيابة العامة أن تكون العبارات محل الاتهام واضحة ومباشرة وتمثل إهانة أو طعنًا في الشرف، لا مجرد رأي أو نقد مباح.



وأكد المشرّع المصري أن حرية التعبير مكفولة، لكن لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للإساءة أو التشهير. فالنقد المباح يجب أن يهدف إلى المصلحة العامة وأن يخلو من الألفاظ المهينة، أما التجريح الشخصي أو نشر معلومات كاذبة فيُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.

