حوادث

تأجيل محاكمة راقصة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء لـ 20 مارس

قررت  المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة راقصة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء إلى جلسة 20 مارس المقبل. 

وكشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على الراقصة، أن المتهمة تعمدت الرقص بملابس خليعة خلال الفترة الأخيرة لإثارة الغرائز وارتدائها بدل رقص شرقي عارية تُظهر مناطق حساسة من جسدها، ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للكافة. 

وتبين أن الراقصة اعتادت التواجد داخل أحد الملاهي الليلية لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص.

ووجهت جهات التحقيق للراقصة تهمة تحصيل أموال دون وجه حق، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والخروج على القيم والمبادئ الأسرية للشعب المصري.

وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور، وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على الراقصة بوسي، وتحرير محضر بأحد الأقسام بالجيزة، لحين عرضها على جهات التحقيق.

وبتكثيف التحريات، رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المخالفين والمتهمين بنشر محتوى يثير الغرائز الجنسية ونشر الفسق والفجور، ومخالفة الآداب العامة للمجتمع المصري.  

