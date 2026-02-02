نائب محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا

18 حجم الخط

شهد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية مراسم الاحتفال بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا، وذلك في زيارة لمدينة فيليكو تارنوفو البلغارية، وفي إطار دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ومدينة فيليكو تارنوفو البلغارية.

خطوات انطلاق الشراكة بين الجانبين

وجاءت أولى خطوات انطلاق الشراكة بين الجانبين، حيث استقبلت مدينة فيليكو تارنوفو وفدًا مصريًا رسميًا ضم الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والسفير نادر سعد سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا، والدكتور كريم عبدالغني عبدالعاطي الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، والشخصية العامة المقربة من مدينة فيليكو تارنوفو.

وكان في استقبال الوفد كل من جوليا ليكومانوفا موتافتشيفا محافظ إقليم فيليكو تارنوفو، ودانيال بانوف عمدة المدينة، وفينتسيسلاف سبيردونوف رئيس مجلس بلدية فيليكو تارنوفو.

بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياحية

وتناول اللقاء بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، وفرص تصدير المنتجات المختلفة، إلى جانب مناقشة آليات جذب المجموعات السياحية المنظمة، كما عُقد اجتماع عمل موسع مع ممثلي قطاع الأعمال والمؤسسات التعليمية وغرفة التجارة والصناعة البلغارية.

وأكد الجانب المصري اهتمام الشركات المصرية باستيراد عدد من المنتجات البلغارية، من بينها القمح والذرة والزيوت ولحوم الأبقار والحلويات، وهي قطاعات تتمتع بثقل صناعي واضح في مدينة فيليكو تارنوفو والمناطق المحيطة بها.

برنامج الزيارة

كما شمل برنامج الزيارة جولات ميدانية للوفد المصري داخل المتاحف التاريخية بمدينة فيليكو تارنوفو، إلى جانب زيارة عدد من المصانع البلغارية ذات الطابع الدولي.

مدينة فيليكو تارنوفو واحدة من أهم المدن البلغارية تاريخيًا وثقافيًا

وتُعد مدينة فيليكو تارنوفو واحدة من أهم المدن البلغارية تاريخيًا وثقافيًا، حيث كانت العاصمة السابقة لبلغاريا.

وتتميز المدينة بمكانتها السياحية البارزة بفضل طابعها المعماري الفريد، وقلعة تساريفيتس الشهيرة، وكثرة المتاحف والمواقع الأثرية، إلى جانب كونها مركزًا ثقافيًا وتعليميًا واقتصاديًا مهمًا.

ومن المقرر عرض بنود التعاون الثنائي المستقبلية على مجلس بلدية فيليكو تارنوفو تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

قريبا توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتعزيز التعاون في القطاعات الصناعية والتجارية والثقافية

من جانبه أوضح الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، أنه سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتعزيز التعاون في القطاعات الصناعية والتجارية والثقافية والسياحية والتعليمية، كما تم الإتفاق حول عقد عدة لقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين لبحث سبل التعاون والاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمادية المتاحة لدى الجانبين.

