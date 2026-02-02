انقسام داخل الزمالك حول مستقبل معتمد جمال، ما القصة؟

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود انقسامات واضحة داخل أروقة النادي بشأن مستقبل معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول.

وأوضح المصدر أن قطاعًا كبيرًا داخل الإدارة يرى أحقية معتمد جمال في الاستمرار حتى نهاية الموسم، في ظل تحسن النتائج واستعادة جزء من شخصية الفريق.

في المقابل، يفضل تيار آخر التريث ومتابعة النتائج المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي، سواء باستمراره أو التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وتبقى العقبة الأبرز تمسك جون إدوارد المدير الرياضي بفكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد بدون نقاط

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

