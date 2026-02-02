التقرير الطبي يحدد مصير استمرار إعارة تير شتيجن لـ جيرونا

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن نادي جيرونا الإسباني يدرس بجدية، خيار إنهاء إعارة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، في ظل الغموض الذي يحيط بحجم الإصابة التي تعرّض لها مؤخرًا، وما قد يترتب عليها من غياب طويل عن الملاعب.

إصابة تير شتيجن

ووفقا لإذاعتا "راديو جيرونا"، و"كادينا سير"، فإن المؤشرات الطبية الأولية لا تبعث على التفاؤل حيث تخضع إصابة تير شتيجن لمزيد من الفحوصات الدقيقة، وسط ترجيحات بغيابه لفترة قد تمتد لشهرين أو أكثر، في حال تأكد وجود تمزق عضلي.

ودفع الوضع إدارة جيرونا إلى إعادة تقييم ملف حراسة المرمى بالكامل، خاصة مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، إذ ترى أن استمرار الحارس الألماني ضمن صفوف الفريق دون وضوح زمني لعودته يمثل مخاطرة فنية، ما فتح الباب أمام سيناريو إنهاء الإعارة والبحث عن بديل جاهز لتأمين هذا المركز الحيوي.

في المقابل، يفضّل نادي برشلونة انتظار التشخيص الطبي النهائي قبل حسم موقفه، مع إدراكه أن تطورات الإصابة قد تفرض تغييرات على خططه المتعلقة بمركز حراسة المرمى خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الفريق الأول أو ما يتعلق بمستقبل تير شتيجن.

مصير إعارة تير شتيجن

ومن المنتظر أن تكون الساعات المقبلة حاسمة، في انتظار صدور التقرير الطبي النهائي، الذي سيحدد مصير إعارة تير شتيجن، إلى جانب الخطوات التالية لكل من جيرونا وبرشلونة، سواء بالاستمرار في الاتفاق الحالي أو إنهائه بشكل مبكر.

