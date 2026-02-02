18 حجم الخط

الإسكواش، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، التصنيف الأسبوعي الجديد لمنافسات الرجال وتصدره لاعب المنتخب الوطني مصطفى عسل.

تصنيف الرجال

ووفق التصنيف الأخير لرابطة اللاعبين المحترفين، تواجد مصطفى عسل في المركز الأول، وجاء النيوزيلندي بول كول في الوصافة، وتقدم كريم عبد الجواد للمركز الثالث، فيما تراجع البيروفي دييجو إلياس للمركز الرابع، وحل لاعب ويلز جون ماكين في المركز الخامس.

مصطفى عسل يتصدر التصنيف العالمي للإسكواش، فيتو

نظام التأهل لأولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش عن نظام التأهيل والمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وجاء نظام التأهل كالتالي:

16 لاعبا و16 لاعبة يشاركون في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 .

. 8 مقاعد للرجال ومثلها للسيدات من خلال التصنيف العالمي

5 مقاعد للرجال ومثلها للسيدات من خلال التصفيات القارية

مقعد للرجال ومثله للسيدات للدورة المنظمة (الولايات المتحدة الأمريكية)

مقعد للرجال ومثله للسيدات من خلال التصفيات العالمية

مقعد للرجال ومثله للسيدات لقارة غير ممثلة في البطولة

ويمتلك الإسكواش المصري مجموعة من اللاعبين واللاعبات يمكنهم التأهل والمنافسة على حصد الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وطبقا لنظام التصفيات، تمتلك مصر فرصة كبيرة بالمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس بقائمة تضم أكثر من 4 لاعبين، وقد تصل كوتة مصر إلى 3 لاعبين و3 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين المرشحين للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس كل من:

الرجال: مصطفى عسل - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم

السيدات: نور الشربيني - أمينة عرفي - هانيا الحمامي - نوران جوهر

ومن المقرر أن تشهد منافسات الإسكواش في ظهورها الأول بالأولمبياد، مشاركة 16 رياضيًا في منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، مركز كومكاست للاسكواش في يونيفرسال ستوديوز.

