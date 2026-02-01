رئيس مركز الحسينية يكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بالشرقية

18 حجم الخط

نفى المهندس محمد العوضي، رئيس مركز الحسينية، محافظة الشرقية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور تمساح بترعة الوهايبة بصان الحجر، بعد أن لاحظ عدد من الأهالي حركة غير طبيعية في المياه، وأطلقوا تكهنات بوجود تمساح، مؤكدًا عدم ورود أي شكاوى أو بلاغات رسمية بهذا الشأن.

الفيديو المتداول لا يستند إلى أي معلومات رسمية

وأشار محمد العوضي إلى أن الفيديو المتداول لا يستند إلى أي معلومات رسمية، وأن الجهات المعنية لم ترصد أي حالات مماثلة تتطلب التحرك أو الفحص، مشددًا على أن الترع آمنة ولا توجد بها أي مخاطر من هذا النوع.

متابعة أي تداولات مشابهة لضمان صحة المعلومات وحماية المواطنين من الأخبار المغلوطة

وأكدت الأجهزة المختصة بمحافظة الشرقية أن ما أشيع حول ظهور تمساح هو مجرد شائعات، وأنها تواصل متابعة أي تداولات مشابهة لضمان صحة المعلومات وحماية المواطنين من الأخبار المغلوطة.

بعد تمساح الزوامل، استنفار بقرية عمريط بسبب ظهور جسم غريب داخل مصرف مائي

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق حالة من القلق بين أهالي عزبة واصف التابعة لقرية عمريط بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعد تداول مقطع فيديو يزعم بظهور تمساح داخل مصرف مائي يمر بالقرية، على غرار واقعة تمساح الزوامل التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

التحذير من الاقتراب من المصرف

وأظهر المقطع المصور جسمًا داكن اللون يتحرك داخل المياه، ما دفع الأهالي إلى التحذير من الاقتراب من المصرف، خشية تعرض المواطنين، خاصة الأطفال، لأي أذى محتمل.

