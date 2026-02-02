السجن 23 عاما لعاطل ضبط بحوزته 1000 طربة حشيش وأسلحة نارية بالإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفي هندي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عماد حلمي ويصا والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد فتحي حسن وسكرتير المحكمة مصطفى قاسم، بمعاقبة المتهم " م.ص.ح" بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مائتي ألف جنيه عن التهمة الأولى، ومعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه في التهمة الثانية، وبمعاقبته بالسجن 5 سنوات ومصادرة المخدر والأسلحة المضبوطة، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والتعاطي وحيازة أسلحة نارية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24017 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " م.ص.ح" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار، عقب استخدامه سيارة، وبتفتيشه عثر على طربة حشيش، وبتفتيش السيارة عثر على أجولة بداخلها 999 طربة حشيش، ووجد أسفل المقعد الخلفي للسيارة جوال به عدد 5 بنادق خرطوش، وعثر معه على مبالغ مالية وهاتف محمول، وتبين أنه متعاطٍ لمخدر الحشيش.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

