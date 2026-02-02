فوائد جوز الهند، يقوى المناعة وينقص الوزن ويساعد على التركيز

18 حجم الخط

فوائد جوز الهند، جوز الهند من مكونات ياميش رمضان الشهيرة حيث يستخدم فى تزيين الحلوى والخشاف وله نكهة مميزة وعشاق كثيرون.

وفوائد جوز الهند، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

فوائد جوز الهند

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن جوز الهند من مشتقات ياميش رمضان الشهيرة والتى لها شعبية كبيرة لنكهته المميزة، وهو يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد جوز الهند الآتي:

غنى بالالياف التى تبطيء حركة الجهاز الهضمي مايمنح الشعور بالشبع وينظم سكر الدم.

غنى بالمنجنيز، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات د، بمعنى أن إضافته على أي نوع نشويات تساعد فى حماية الجسم من ضرر السكر الموجود فيها.

غني جدا بنوع من الدهون اسمه MCT، أو الدهون الثلاثية المتوسطة السلسلة، وهى تحرق سريعا عن طريق الكبد وتتحول لكيتونات تمنح شعور سريع بالطاقة والشبع في نفس الوقت، كما أن هذه الكيتونات تذهب إلى المخ فتزيد التركيز والذاكرة وتحمي خلايا المخ من التلف.

يحتوى على مادة تعرف ب"حمض اللوريك"، وهى تتحول فى الجسم لـ "مونولورين"، ووظيفتها علميا أنها تكسر جدار الخلايا لبعض أنواع الفيروسات والبكتيريا، ما يشكل درع حماية للجسم من نزلات البرد أو أي عدوى منتشرة.

مضاد أكسدة قوى وحارق للدهون، مايحمى خلايا الجسم من التلف والتدهور سواء خلايا الكبد أو الكلى أو القلب أو الأوعية الدموية.

​ طرق مختلفة لاستخدام جوز الهند

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن من طرق استخدام جوز الهند:

إضافته إلى الزبادي والمشروبات.

يمكن إضافته إلى الماء لسد الشهية لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة كما أنه يغذى البكتيريا النافعة الموجودة فى الجهاز الهضمي التى تنظم حركة الهضم وتعالج الإمساك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.