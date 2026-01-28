الأربعاء 28 يناير 2026
صحة ومرأة

أبرزها ضبط مستويات السكر في الدم، 6 فوائد لتناول مشروب الحلبة يوميا

فوائد الحلبة
فوائد الحلبة
فوائد الحلبة، الحلبة من البقول الشهيرة التى عرفت على أنه من المشروبات المهمة للصحة فهى مهمة لصحة المناعة والجسم بشكل عام.

وفوائد الحلبة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث كانت تستخدم فى الطب القديم لعلاج العديد من الأمراض وينصح الخبراء بتناولها يوميا.

6 فوائد تدفعنا لتناول الحلبة يوميا 

ويقول الدكتور وليد شمحوط أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 6 فوائد تدفعنا لتناول الحلبة، منها:-

6 فوائد تدفعنا لتناول الحلبة يوميا 
6 فوائد تدفعنا لتناول الحلبة يوميا 
  • الحلبة ليست مجرد مشروب ولكن لها فوائد عديدة للجسم ومن أهمها ضبط مستويات السكر في الدم بشكل ممتاز، وتحسين حساسية الأنسولين، ما يقلل تخزين الدهون في الجسم.
  • صديقة للمعدة والجهاز الهضمي، وتعالج الحموضة وحرقة المعدة بشكل طبيعي لأنها تعمل كطبقة حماية تبطن المعدة، وتسهل الهضم.
  • ممتازة للعضلات والنشاط، لأنها غنية بالمعادن التي تحسن من عمليات الجسم وتمد بالطاقة، لذلك مهمة للرياضيين وعمليات الاستشفاء السريع.
  • للسيدات هي صديقة مهمة لأنها تساعد في إدرار اللبن للمرضعات بشكل ملحوظ، وتخفف آلام الطمث، وتضبط هرمونات الجسم.
  • تتحكم في الشهية، وآلياتها تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالى تساعد فى إنقاص الوزن.
  • هذه الفوائد تدفعنا لتناول الحلبة يوميا وإدخالها ضمن الغذاء اليوم سواء كمشروب أو إضافتها للطعام حيث يمكن إضافة حبوبها إلى طبق السلطة، حسب الرغبة.
تحمي من أمراض القلب وتقوي المناعة، فوائد قشور اليوسفي

فوائد الاعتماد على الخبز الأسمر بدلا من الأبيض

