9 فوائد تدفعنا لتناول الزبيب باستمرار خاصة في الشتاء

الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التى عرفت منذ زمن بعيد، وهو عبارة عن عنب مجفف وله أنواع عديدة على حسب أنواع العنب.

والزبيب يتميز بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولا يقتصر فقط على مجرد إضافته للحلوى أو الطعام، بل أهميته العلاجية تفوق ذلك بكثير.

وتقول الدكتورة مفيدة الشلقانى استشارى التغذية العلاجية، إن الزبيب من أفضل أنواع الفاكهة المجففة أغناه بالعناصر الغذائية المهمة، وهو متداول ويباع بأسعار بسيطة، لذا على الأمهات شرائه باستمرار وتقديمه يوميا للكبار والصغار حفاظا على صحتهم.

فوائد الزبيب 

9 فوائد تدفعنا لتناول الزبيب 

وأضافت مفيدة، أن من فوائد الزبيب:

  • الزبيب يحتوي علي الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وجميعها عناصر مهمة للصحة بشكل عام.
  • يقلل من حدة الأمراض الجلدية مثل الحكة والهرش والجديري المائى.
  • يعالج الإمساك وأنيميا فقر الدم وتسوس الأسنان.
  • يحمي من أمراض السرطان.
  • يساعد فى علاج أدوار البرد والكحة وذلك فى حالة نقعه فى ماء مغلى وشربه على مدار اليوم.
  • يعالج التهاب المعدة والقولون، ويهدئ من اضطراباتهم.
  • مفيد جدا مع السمسم خاصة للطفل الذي يعاني من حساسية اللبن ونبحث له علي بديل للألبان.
  • يعتبر سكرا طبيعيا لتحلية الطعام بدل السكر العادى المعروف والذى للأسف يدمر المناعة ويعد عدوا للكبد.
  • غذاء مميز للطفل الرضيع وتحلية طبيعية لطعام النقل بدءا من إتمامه 6 أشهر من عمره وهو يقوى مناعته ويساعده على النمو الصحى.
