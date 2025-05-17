الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأمن يكشف غموض العثور على جنين داخل دورة مياه مستشفى السادات بالمنوفية

عاملة نظافة تعثر
عاملة نظافة تعثر على جنين غير مكتمل النمو فى دورات مياه

عثرت عاملة نظافة بمستشفى مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، على جنين غير مكتمل النمو داخل إحدى دورات المياه بالمستشفى وذلك خلال أعمال النظافة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة مدينة السادات يفيد بالعثور على جنين غير مكتمل النمو داخل أحد حمامات مستشفي السادات.

ضبط والدة الطفل

وبالانتقال والفحص وتفريغ الكاميرات تم ضبط "أ.م.ع" سيدة كانت متواجدة داخل المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وبمواجهتها أكدت أنها ارتكبت الواقعة دون قصد، وذلك لشعورها بإعياء شديد ونزيف مفاجئ أثناء تواجدها بالمستشفى، وبعد توجهها لدورة المياه، تبين سقوط الجنين دون إدراك منها وأنه نتيجة علاقة غير شرعية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مدينة السادات مستشفي السادات

مواد متعلقة

مدير تعليم المنوفية: منع الهواتف المحمولة والتحدث مع الطلاب بأسلوب لائق في امتحانات الإعدادية

إزالة 214 حالة تعدٍ ومتغير مكاني وبناء مخالف في المنوفية

مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية

بالأسماء، محافظ المنوفية يصدر حركة محليات موسعة لنواب رؤساء المدن

تخصيص مبني الوحدة المحلية بكفر عشما بالمنوفية لصالح هيئة التأمين الصحي

جنايات المنوفية تقرر عرض سيدة أغرقت نجلها في البانيو على الطب النفسي

ضبط منشأة لتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص في المنوفية

أحد ضحايا منصة الثراء المزيف بالمنوفية: بعت التوك توك وخسرت كل حاجة

الأكثر قراءة

تعليق غريب من عمرو أديب على فوز الأهلي أمام البنك

خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

القبض على أب بتهمة اغتصاب ابنتيه فى مدينة 15 مايو

ذهاب نهائي الكونفدرالية، نهضة بركان يتقدم على سيمبا بثنائية في الشوط الأول

بث مباشر مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري نايل 2025 (1/1)

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

فيتو تكشف تفاصيل مغادرة الأمير تميم القمة العربية

ملوك الـ90، الأهلي يحقق فوزا مثيرا أمام البنك ويقترب من تحقيق لقب الدوري

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"؟ رئيس جامعة الأزهر يجيب (فيديو)

موسم الحج 2025، ما حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة؟

هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية