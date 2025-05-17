الأمن يكشف غموض العثور على جنين داخل دورة مياه مستشفى السادات بالمنوفية

عثرت عاملة نظافة بمستشفى مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، على جنين غير مكتمل النمو داخل إحدى دورات المياه بالمستشفى وذلك خلال أعمال النظافة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة مدينة السادات يفيد بالعثور على جنين غير مكتمل النمو داخل أحد حمامات مستشفي السادات.

ضبط والدة الطفل



وبالانتقال والفحص وتفريغ الكاميرات تم ضبط "أ.م.ع" سيدة كانت متواجدة داخل المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وبمواجهتها أكدت أنها ارتكبت الواقعة دون قصد، وذلك لشعورها بإعياء شديد ونزيف مفاجئ أثناء تواجدها بالمستشفى، وبعد توجهها لدورة المياه، تبين سقوط الجنين دون إدراك منها وأنه نتيجة علاقة غير شرعية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.