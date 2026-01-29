الخميس 29 يناير 2026
إزالة تعديات على 400 فدان ضمن الموجة الـ28 بالفيوم

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم: إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية تمكنت من إزالة التعديات خلال الموجة 28 لاسترداد أملاك الدولة، بمنطقة كوم أوشيم وقد تجاوزت المساحة المستردة 400 فدان.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن ملف التعديات على أراضي الدولة يمثل أولوية قصوى، وأن استرداد حق الدولة واجب لا تراجع عنه، وأن أي تعدٍ سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة مهما كان موقع المخالف أو اسمه.

دور حاسم لمديرية الأمن في تأمين التنفيذ

ولعبت مديرية أمن الفيوم دورًا محوريًا في تأمين أعمال الإزالة، حيث انتشرت القوات بمحيط المنطقة لضمان تنفيذ القرارات دون معوقات، وتأمين العاملين والمعدات الثقيلة، ومنع أي محاولات لتعطيل الحملة، في مشهد عكس الجاهزية الكاملة للأجهزة الأمنية في بسط الأمن وفرض الانضباط، وحماية مقدرات الدولة.

 

وأكدت القيادات الأمنية أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق الإجراءات القانونية المقررة وبالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطة شاملة تستهدف مواجهة جميع أشكال الاستيلاء على أراضي الدولة، وإعادة الانضباط وتكريس مبدأ سيادة القانون.

تنفيذ صارم ورسالة واضحة

وشاركت معدات الوحدات المحلية والجهات المختصة في تنفيذ الإزالات على نطاق واسع، حيث تم رفع كافة التعديات واسترداد المساحات محل المخالفات، وسط متابعة ميدانية دقيقة من مسؤولي المحافظة، ما يعكس جدية الدولة في إنهاء ظاهرة التعدي وعدم السماح بفرض الأمر الواقع.

حسم  في مواجهة المخالفات

وجاءت  الحملة لتؤكد أن الدولة تمضي بثبات في فرض سيادة القانون دون تفرقة بين مواطن أو صاحب نفوذ، وأن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل بمنتهى الجدية لاسترداد أراضي الدولة، وعدم السماح بأي تجاوز أو محاولة للتحايل على القانون.

وشدد المسئولون على أن معركة الحفاظ على أملاك الدولة مستمرة، وأن تطبيق القانون على الجميع هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي العامة.

وتؤكد محافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، استمرار جهودها في مواجهة أي مخالفات، وترسيخ مبدأ راسخ لا يقبل الجدل: لا أحد فوق القانون.

