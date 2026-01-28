محافظ الفيوم: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لشهر رمضان

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التفتيشية، وتضافر جهود جميع الجهات الرقابية، للرقابة المستمرة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، والمحال التجارية، والهايبرات، وسلاسل السوبر ماركت، ومحال البقالة والجزارة، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات واللحوم الطازجة، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، مع مواجهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الفيوم، لبحث خطة تكثيف الحملات الرقابية، استعدادا لشهر رمضان المبارك

تنسيق لضبط الأسعار

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة العمل بجدية، والتنسيق الكامل بين مسئولي كافة الجهات، لتنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري ومستمر في مختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق والأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أنه لن يُسمح بأية زيادات غير مبررة في الأسعار.

توجيهات القيادة السياسية بإقامة معارض

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة تكثيف الجهود، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والتنسيق مع مسئولي الغرفة التجارية وكبار التجار، بإعداد خطة متكاملة لإقامة مجموعة من معارض بيع السلع والمواد الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبما يضمن توافر كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

