فرص عمل بالقطاع الخاص وعلاج مجاني في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير مشروعات تنموية، وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتراخيص أكشاك للشباب والمرأة المعيلة، ومن بينهم ذوي الهمم، وسرعة إجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، كما وجه بتوصيل خدمات الصرف الصحي ذاتيًا للأبراج السكنية الواقعة أمام مركز الأورام بحي شرق مدينة الفيوم، وفقًا للدراسات الفنية والمقاييس الهندسية للمنطقة.

لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

فرص عمل بالقطاع الخاص

واستمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية.

وشدد على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الانتقال بهم من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس، كما وجه بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة، بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج "مشروعك".

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان مدى إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فضلًا عن التنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لتوفير كافة تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لفتاة كفيفة من الفئات الأولى بالرعاية، تدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من خلال منحة دراسية نظرًا لتفوقها.

تكليفات لمدير تموين الفيوم

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بسرعة بحث أسباب توقف بطاقة صرف الحصة التموينية لمسن، مع صرف حصته حال استحقاقه، فضلًا عن بحث المطالب المشابهة، وفيما يتعلق بمطلب أحد المواطنين الراغبين فى فتح مخبز بقرية العامرية، التابعة لمركز الفيوم، وجه المحافظ، بدراسة المطلب تبعًا للشروط واللوائح المعمول بها من قبل الوزارة بشأن فتح المخابز الجديدة، وفيما يتعلق بشكوى إحدى المواطنات من ذوي الهمم، تتضرر فيها من توقف بطاقة صرف المعاش الخاص بها، وجه محافظ الفيوم، مسئولي التأمينات والمعاشات، بسرعة فحص المشكلة وصرف المعاش حال استحقاقها، وكذا فحص كافة الشكاوى المشابهة لشكوى السيدة المتضررة.

لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

علاج علي نفقة الدولة

وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة والسكان، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، كما وجه بالتنسيق مع مستشفى جامعة الفيوم، لإجراء عملية فتق بالأمعاء لإحدى السيدات من الأولى بالرعاية، والتى تعاني من سرطان بالقولون والرحم، وتحتاج رعاية صحية وطبية ملائمة لحالتها.

لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

توصيل مرافق للابراج الجديدة

وفيما يتعلق بشكوى عدد من الأهالي القاطنين، بالأبراج المرخصة الواقعة أمام مركز الأورام بحي شرق مدينة الفيوم، بشأن تضررهم من حرمان المنطقة من خدمات الصرف الصحي رغم دفع الرسوم اللازمة لتوصيل الخدمة ذاتيًا، مطالبين بتوفير خدمات الصرف الصحي لمنازلهم على نفقتهم الخاصة، وجه محافظ الفيوم، رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالعمل على توصيل خدمات الصرف الصحي للأبراج المتضررة، وفقًا للدراسات الفنية والمقاييس الهندسية اللازمة للمنطقة.

تصالح وتقنين أراضى

و كلف محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع مدير عام أملاك الدولة، لفحص ومراجعة عدد من تظلمات الأهالي، الخاصة بالتصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتي تتصل بقيم التقنين والتصالح، أو التضرر من فسخ بعض عقود التقنين والتصالح، أو الرغبة في تقسيط المبالغ المستحقة على منازلهم التي تم بنائها على أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية بقرية الغرق بمركز إطسا، وكذا مراجعة وفحص مطلب أحد المواطنين بشأن تقسيط القيم المستحقة لتقنين قطعة أرض أملاك دولة "زراعة" بنطاق الوحدة المحلية بالمظاطلي بمركز طامية، مع إفادة المحافظ شخصيًا بما تم من إجراءات حيال تلك التظلمات والمطالب.

لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

حل مشكلة بني صالح

كما وجه المحافظ، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لفحص شكوى مواطني قرية بنى صالح، التابعة لزاوية الكرادسة بمركز الفيوم، بشأن تضررهم من تحصيل رسوم جمع القمامة من قبل إحدى شركات النظافة، وعدم قيام الشركة بمهامها المنوطة بها، وإفادة المحافظ شخصيًا بتقرير مفصل في هذا الشأن، وكذا سرعة التنسيق مع الوحدة الهندسية، لمعاينة أعمال إنشائية لأحد العقارات، بشارع توفيق بمنطقة الفوال بحي غرب مدينة الفيوم، ومراجعة التراخيص الخاصة بالمبنى، والأعمال الجاري تنفيذها، ورصد الأضرار بالعقارات المجاورة إن وجدت، حيث يتضرر قاطنو العقارات المجاورة من تلك الأعمال وأنها تسببت في إحداث شروخ بمنازلهم، وإفادة المحافظ شخصيًا بتقرير مفصل بشكل عاجل بهذا الشأن.

تكليفات الإدارة المحلية

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بدراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك.

كما وجه المحافظ، وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومجالس المدن بالفيوم، ومختلف مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على بحث الحلول المناسبة لها، والاستماع لمختلف طلبات الأهالي، والاستجابة لها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا أن توفير الخدمات الملائمة للمواطنين محور عمل كافة الجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.