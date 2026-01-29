جار حصر الخسائر، إخماد حريق في مزرعة دواجن بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق نشب في مزرعة دواجن، بقرية الكعابي، قبل أن يمتد الحريق إلى المنشآت المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن إصابات.

حريق في مزرعة دواجن

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ عن نشوب حريق في مزرعة دواجن بقرية الكعابي، التابعة لمركز شرطة سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق نشب في مزرعة للدواجن، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، قبل أن يمتد الي المنشآت المجاورة، ولم يسفر عن وجود إصابات، كما لم يكن بالمزارع دواجن وقت نشوب الحريق، وجار حصر الخسائر.

قرار النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وتم إحالته إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب نشوب الحريق، وتولي التحقيق.

نصائح من الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

