ضبط 152 كرتونة شعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة على محلات بيع الأغذية بقرى ومدن المحافظة، لمنع تداول أي سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مهربة، خلال شهر رمضان المبارك، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة على محال بيع الأغذية بالفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بداخله 152 كرتونة شعرية سريع التحضير منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج المدون عليها بإجمالي 6080 كيسا، و231 عبوة من الأعشاب والكريمات والزيوت منتهية الصلاحية، و107 علبة سجائر مهربة يحظر تداولها في الأسواق، و300 كيلو كلور داخل جملانات غير مدون عليه بيانات تجارية تفيد المصدر أو الإنتاج، و300 كيلو فول حمام داخل أجولة غير مدون عليها أي بيانات تجارية تفيد المصدر، و350 كيلو فول سوداني، 280 كيلو لب عباد داخل أجولة غيد مدون عليها بيانات تجارية أو تاريخ الإنتاج، و480 كيلو لب أبيض، و500 كيلو سكر أبيض، و300 كيلو زبدة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على المصدر.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على محال بيع الأغذية قبل دخول شهر رمضان المبارك، للتصدي لجسع بعض التجار ومنع طرح أي سلع مغشوشة للاستهلاك اليومي.

