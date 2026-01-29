الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 152 كرتونة شعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة على محلات بيع الأغذية بقرى ومدن المحافظة، لمنع تداول أي سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مهربة، خلال شهر رمضان المبارك، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة على محال بيع الأغذية بالفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بداخله  152 كرتونة شعرية سريع التحضير منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج المدون عليها بإجمالي 6080 كيسا، و231 عبوة من الأعشاب والكريمات والزيوت منتهية الصلاحية، و107 علبة سجائر مهربة يحظر تداولها في الأسواق، و300  كيلو كلور داخل جملانات غير مدون عليه بيانات تجارية تفيد المصدر أو الإنتاج،  و300  كيلو فول حمام داخل أجولة غير مدون عليها أي بيانات تجارية تفيد المصدر، و350  كيلو فول سوداني، 280 كيلو لب عباد داخل أجولة غيد مدون عليها بيانات تجارية أو تاريخ الإنتاج، و480  كيلو لب أبيض، و500 كيلو سكر أبيض، و300 كيلو زبدة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على المصدر.

لجنة الأمومة الامنة بصحة الفيوم تؤكد انخفاض معدل وفيات الحوامل 2025

محافظ الفيوم: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لشهر رمضان

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على محال بيع الأغذية قبل دخول شهر رمضان المبارك، للتصدي لجسع بعض التجار ومنع طرح أي سلع مغشوشة للاستهلاك اليومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استعدادا لشهر رمضان التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات الرقابية شعرية سريعة التحضير مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري ومدن المحافظة

مواد متعلقة

بالأسماء، مصرع 7 من شباب الفيوم في حادث مروري بالسعودية

الانتهاء من تصوير 90٪ من مشاهد "ابن مين فيهم" لـ ليلي علوي

غضب واسع بعد تداول فيديو لشاب يعتدي على سيدة في أحد شوارع المنوفية

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

رئيس المتحف المصري الكبير يوضح تفاصيل نظام حجز التذاكر الجديد (فيديو)

مصر تتحول نحو النقل الذكي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل، يتفقد أول أتوبيس برمائي مصنع محليًا، ويعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع، ويؤكد: نشهد نهضة كبيرة في التصنيع المحلي

وزير الأوقاف يوجه بصرف خمسة آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم

اللجنة الأولمبية تحيل ثنائي أزمة تنس الطاولة ومدربهما للتحقيق العاجل

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

جنون الذهب يستمر وهذا العيار يصعد إلى 8450 جنيها

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

البيئة: إنقاذ 3 سلاحف خضراء وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية

المقاولون يعلن ضم أحمد فؤاد لاعب فاركو

خدمات

المزيد

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية