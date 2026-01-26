التحفظ على مواد غذائية غير صالحة ودقيق مدعم في حملات تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت عدة حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، على مدار أسبوع، أسفرت عن تحرير 127 مخالفة تموينية متنوعة، شارك في الحملات قسم مباحث التموين ومديريتا الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

مخالفات الأسواق والمحال التجارية

فيما قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن الحملات تمكنت من ضبط 6248 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأصناف والأوزان داخل مخزن تابع لأحد الهايبرات الشهيرة، قبل طرحها للبيع، و44 شيكارة مكرونة منتهية الصلاحية، وزن الشيكارة 10 كيلو جرام، كما تم ضبط 17 شيكارة أرز غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، وزن الشيكارة 25 كيلو، وضبط 24 كرتونة زبدة شورتينج مجهولة المصدر بإجمالي وزن 600 كيلو داخل أحد المخازن بدائرة مركز الفيوم ثانٍ، كما تم ضبط 12 جوال زبدة مجهولة المصدر على إحدى السيارات بإجمالي وزن 720 كيلو.

مخالفات المخابز ومستودعات الدقيق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، تمكنت الحملات من تحرير 70 مخالفة للمخابز، كما تم ضبط 10 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصصة للمخابز بإجمالي 500 كيلو قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط 20 شيكارة دقيق بلدي مستهلَك داخل مخزن غير مرخص تابع لأحد محلات البقالة، زنة الشيكارة الواحدة 30 كيلو بإجمالي 600 كيلو، كما حررت محضر تصرف في حصة الدقيق لأحد المخابز عن 12 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو، وضبط 5 شكائر دقيق بلدي داخل أحد المخابز تم إخفاؤها أسفل البنيوهات بقصد التلاعب وبيعها بالسوق السوداء.

مخالفات في أنشطة تجارية متنوعة

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أن الحملات تمكنت أيضًا من ضبط 280 عبوة دهانات ومعجون ومركزات ألوان منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع الدهانات، وضبط 91 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط 5 كجم لحوم فاسدة بأحد محلات الجزارة بناءً على التقرير البيطري، وتحرير محضر ذبح خارج المجزر، وضبط 950 كيلو أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بالأسواق قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط 4032 باكو بسكويت منتهي الصلاحية داخل مخزن تابع لأحد السوبر ماركت، وتحرير 19 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و8 محاضر عدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى تقريري غلق لبدالين تموينيين.

وأكد محافظ الفيوم، استمرار الحملات التموينية على المخابز، والأسواق، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومتابعة توزيع أسطوانات الغاز، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات.

