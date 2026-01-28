مبابي يغرد على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة

18 حجم الخط

هدافي دوري أبطال أوروبا، يتصدر الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري الموسم الجاري.

وتختتم اليوم الأربعاء منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بإقامة مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في توقيت واحد وهو العاشرة مساء اليوم.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم



1- كيليان مبابي - ريال مدريد - 11 هدفا.

2- هاري كين - بايرن ميونخ - 7 أهداف.

3- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 6 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين - جالطة سراي - 6 أهداف.

3- أنتوني جوردون- نيوكاسل - 6 أهداف.

4- فيرمين لوبيز- برشلونة- 5 أهداف

4- هارفي بارنس - نيوكاسل - 5 أهداف

4- جابريل مارتينلي - أرسنال - 5 أهداف

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

برشلونة ضد كوبنهاجن - الساعة 10 مساء

ليفربول ضد كاراباج أجدام - الساعة 10 مساء

آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام - الساعة 10 مساء

كلوب بروج ضد مارسيليا - الساعة 10 مساء

موناكو ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساء

باير ليفركوزن ضد فياريال - الساعة 10 مساء

نابولي ضد تشيلسي - الساعة 10 مساء

مانشستر سيتي ضد جالاتا سراي - الساعة 10 مساء

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساء

أتليتكو مدريد ضد جليمت - الساعة 10 مساء

أياكس أمستردام ضد أولمبياكوس - الساعة 10 مساء

بروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء

أتلتيك بلباو ضد سبورتنج لشبونة - الساعة 10 مساء

بنفيكا ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء

إيندهوفن ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساء

سان جيلواز ضد أتالانتا - الساعة 10 مساء

أرسنال ضد كايرات - الساعة 10 مساء

بافوس ضد سلافيا براجا - 10 مساءً

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

