لجنة الأمومة الامنة بصحة الفيوم تؤكد انخفاض معدل وفيات الحوامل 2025

عقدت لجنة الامومة الامنة بمديرية الصحة بالفيوم، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتورة نيفين شعبان، حضره مديري المستشفيات الحكومية، ومدير إدارة تنظيم الاسرة ومدير الرعاية الأساسية ومشرفة الرائدات بالمديرية ورؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات ومساعدي مدير إدارة الأمومة والطفولة ومسئول تقصي وفيات الأمهات بالإدارات الصحية ومشرفة تمريض الأمومة والطفولة.

معدلات وفيات الأمهات أقل من الأعوام السابقة

وقد استعرضت مدير إدارة رعاية الأمومة و الطفولة مقارنة بين معدل وفيات الأمهات خلال عام 2025، وما قبلها وأكدت على انخفاض مؤشر معدل وفيات الأمهات عن الأعوام السابقة، ما يعني أن نشر الوعي والمتابعة المستمرة من قبل لجنة الأمومة الآمنة أتت ثمارها.

إحالة الحالات الحرجة الي المستشفيات

وقالت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنها شددت على تحويل حالات الحمل الخطر إلى المستشفيات ومتابعتها باستمرار حتى تتمكن من الولادة بصورة آمنة، ما يؤدى بدوره إلى إنقاذ حياة الأم والجنين وإنقاذ حياتهما، كما شددت على أهمية التوعية الصحية ووجهت إدارة الإعلام والتثقيف الصحى بتكثيف ندوات التوعية بهذا الشأن، كما وجهت مديرى المستشفيات بضرورة تكليف مسئول احالة للتواصل مع إدارة الرعاية الاولية من اجل تحويل ومتابعة حالات الحمل الخطر.

توصيات لجنة الأمومة الآمنة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن اجتماع لجنة الأمومة الآمنة، خرج بعدد من التوصيات، أهمها نشر الوعي الصحي بضرورة المتابعة المستمرة للسيدات الحوامل بوحدات الرعاية الأولية، وتفعيل بروتوكول الإحالة بين وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والمتابعة المستمرة من إدارة العلاج الحر للمراكز والعيادات الخاصة لمتابعة التراخيص.

كما أوصت بتفعيل سجلات الحمل الخطر بوحدات الرعاية الأولية ومتابعة الحالات لمنع حدوث وفيات الأمهات.

