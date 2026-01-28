الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة الأمومة الامنة بصحة الفيوم تؤكد انخفاض معدل وفيات الحوامل 2025

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو
18 حجم الخط

عقدت لجنة الامومة الامنة بمديرية الصحة بالفيوم، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتورة نيفين شعبان، حضره مديري المستشفيات الحكومية، ومدير إدارة تنظيم الاسرة ومدير الرعاية الأساسية ومشرفة الرائدات بالمديرية ورؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات ومساعدي مدير إدارة الأمومة والطفولة ومسئول تقصي وفيات الأمهات بالإدارات الصحية ومشرفة تمريض الأمومة والطفولة.

 معدلات وفيات الأمهات أقل من الأعوام السابقة

وقد استعرضت مدير إدارة رعاية الأمومة و الطفولة مقارنة بين معدل وفيات الأمهات خلال عام 2025، وما قبلها وأكدت على انخفاض مؤشر معدل وفيات الأمهات عن الأعوام السابقة، ما يعني أن  نشر الوعي والمتابعة المستمرة من قبل لجنة الأمومة الآمنة أتت ثمارها.

إحالة الحالات الحرجة الي المستشفيات

وقالت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنها شددت على تحويل حالات الحمل الخطر إلى المستشفيات ومتابعتها باستمرار حتى تتمكن من الولادة بصورة آمنة، ما يؤدى بدوره إلى إنقاذ حياة الأم والجنين وإنقاذ حياتهما، كما شددت على أهمية التوعية الصحية ووجهت إدارة الإعلام والتثقيف الصحى بتكثيف ندوات التوعية بهذا الشأن، كما وجهت مديرى المستشفيات بضرورة تكليف مسئول احالة للتواصل مع إدارة الرعاية الاولية من اجل تحويل ومتابعة حالات الحمل الخطر.

توصيات لجنة الأمومة الآمنة

 وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن اجتماع لجنة الأمومة الآمنة، خرج بعدد من التوصيات، أهمها نشر الوعي الصحي بضرورة المتابعة المستمرة للسيدات الحوامل بوحدات الرعاية الأولية، وتفعيل بروتوكول الإحالة بين وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والمتابعة المستمرة من إدارة العلاج الحر للمراكز والعيادات الخاصة لمتابعة التراخيص.

صحة الفيوم تنظم ندوة عن الأمراض الوراثية وفحص ما قبل الزواج

إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان "صحة الأم وسلامة أبنائها"

كما أوصت بتفعيل سجلات الحمل الخطر بوحدات الرعاية الأولية ومتابعة الحالات لمنع حدوث وفيات الأمهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة تنظيم الاسرة ادارة العلاج الحر الادارات الصحية الامومة والطفولة الرعاية الصحية الاولية المستشفيات الحكومية النساء والتوليد وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إحالة متسول متهم بالتعدي على سيدة في الزيتون للمحاكمة
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

ارتفاع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر 2/3 في الدوري الممتاز

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية