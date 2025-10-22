وزير الأوقاف يوجه بصرف خمسة آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصرف مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، ومنح شهادة تقدير لـ محمد عبده أمين محمد، عامل مسجد النور المحمدي بالحكر البحري التابع لإدارة أوقاف 15 مايو والتبين بمديرية أوقاف القاهرة؛ تقديرًا لانضباطه والتزامه بأداء مهامه، وحرصه على خدمة المسجد حتى خارج أوقات عمله الرسمية، علمًا بأنه من ذوي الهمم الذين يُحتذى بهم في الإخلاص والتفاني.

توجيهات وزير الأوقاف بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب

ويأتي هذا التقدير في إطار توجيهات وزير الأوقاف بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، وتحفيز النماذج المشرفة من العاملين المتميزين داخل الوزارة.

وزارة الأوقاف تهيب بجميع منسوبيها الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل

وفي هذا السياق، تهيب وزارة الأوقاف بجميع منسوبيها الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، أداءً للأمانة، وحفاظًا على قدسية المسجد.

كما تتوجه الوزارة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين المخلصين الذين يجسدون بروحهم العالية قيم الانضباط والإخلاص، ويسهمون بأدائهم في تعزيز رسالة المسجد، وصون أمانة الكلمة، وتحقيق الأمن الفكري في ربوع الوطن.

