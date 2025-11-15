رئيس المتحف المصري الكبير يوضح تفاصيل نظام حجز التذاكر الجديد (فيديو)

18 حجم الخط

رد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـ المتحف المصري الكبير، على ما يتردد ويثار بشأن أن المتحف مفتوح فقط للأجانب.

زوار المتحف المصري الكبير

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن نظام الحجز المسبق للمتحف المصري الكبير الذي ستبدأ وزارة السياحة والآثار تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد، يشمل جميع الزوار سواء مصريين أو أجانب، في إطار تنظيم حركة الدخول وتجنب تجاوز الطاقة الاستيعابية للمتحف.

تخصيص التذاكر لكل فئة

أوضح غنيم أن التذاكر موزعة بحيث يحصل المصريون على عدد محدد من التذاكر يوميًا، والأجانب لهم نصيبهم المخصص، لضمان العدالة ومنع الاكتظاظ.

أسعار التذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

ولفت إلى أن سعر تذكرة زيارة المتحف المصري الكبير للمصريين: 200 جنيه، أما الطلاب أقل من 24 عامًا: 100 جنيه، أما الأجانب: 30 دولارًا، أما الطلاب الأجانب: 15 دولارًا.

مدونة السلوك الخاصة بالمتحف المصري الكبير

أشار الرئيس التنفيذي إلى أن وزارة السياحة والآثار ستعلن مدونة سلوك الزائرين والتي ستكون مطبوعة على التذاكر، مشددًا على أن الالتزام بالقواعد أمر إلزامي، وفي حال المخالفة سيتم تطبيق العقوبات وفقًا للقانون.

