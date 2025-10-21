اللجنة الأولمبية تحيل ثنائي أزمة تنس الطاولة ومدربهما للتحقيق العاجل

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس تحويل كلا من عمر عصر ومحمود أشرف لاعبا منتخب تنس الطاولة ومديرهما الفني إلى لجنة القيم للتحقيق العاجل فيما جري بين اللاعبين من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة أفريقيا، والتي أقيمت مؤخرا في تونس وفازت بلقبها مصر بعدما حصدت كافة الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات ؛ وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عاما.

وتتولى لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي تطبيق مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن عن تفعيلها مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية فور انتخابه في بيان رسمي.

وتهيب اللجنة الأولمبية بكل أفراد المنظومة الأولمبية بالاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والأخلاق بين الجميع مع التأكيد على أنها ترفض أي تجاوز عن قواعد مدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا وأنها ستواجه أي خروج عن قواعد الأخلاق بكل حزم وصرامة.

