ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة في حملة تموينية بزفتى في الغربية

ضبطت إدارة تموين زفتى بالتعاون مع الطب البيطري 3 أطنان دواجن وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المجازر.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لمكافحة الغش وحماية صحة المواطنين.

تم التحفظ على 100 شيكارة دواجن وزن كل منها 25 كجم وتحرير محضر جنح بالواقعة بمدينة زفتى مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما تم تحرير 4 محاضر جنح فورية ضد عدد من التجار لمخالفتهم قوانين الإعلان عن أسعار السلع في محاولة للتلاعب بالأسواق واستغلال المواطنين.

وأكدت الحملة على استمرار الرقابة المشددة لضمان سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلكين.

ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة ومواد غذائية مجهولة المصدر بالغربية

وكانت قد تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية مجهولة المصدر تجاوزت 600 كجم بالإضافة إلى أكثر من 17 ألف عبوة سناكس

جاء ذلك خلال حملات رقابية موسعة بمركزي زفتى والسنطة في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمستودعات وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات التي نفذتها إدارتا تموين زفتى والسنطة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية الجسيمة حيث تم ضبط 4 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة لدى أحد الجزارين و100 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى 11 علبة سجائر مهربة وغير مصرح بتداولها بمدينة زفتى.

كما تم تحرير 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة متنوعة شملت مخابز سياحية وبقالات ومطاعم وأنشطة حرة فضلًا عن تحرير 4 محاضر غلق لتجّار تموين ومشروعات “جمعيتي” لمخالفتهم القواعد المنظمة للعمل.

وفي مركز السنطة انطلقت حملة مماثلة أسفرت عن ضبط والتحفظ على 600 كجم دهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي طبقًا لتقرير الطب البيطري، وذلك قبل استخدامها داخل أحد مصانع اللحوم المصنعة.

