ساويرس يوجه رسالة في ذكرى وفاة عمر سليمان، وزوج ابنته يكشف آخر اتصال له

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رسالة في ذكرى وفاة اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، الذي توفي في 19 يوليو 2012، في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

ساويرس في ذكرى وفاة عمر سليمان: رجل صعيدي أصيل

ووصف المهندس نجيب ساويرس الراحل عمر سليمان بأنه "رجل صعيدي أصيل"، وأنه كان وفيًا للرئيس الراحل حسني مبارك لآخر لحظة في حياته، وذلك ردًا على إحياء زوج ابنة عمر سليمان، ونجل اللواء الشهيد أحمد حمدي لذكرى وفاته، والذي كشف عن آخر مكالمة للواء عمر سليمان قبل وفاته بيوم.

وقال المهندس نجيب ساويرس في رسالته التي وجهها في إحياء ذكرى وفاة اللواء عمر سليمان: "رجل ولا كل الرجال صعيدي أصيل ظل وفيا للرئيس حسني مبارك لآخر لحظة في عمره... شرفت بمعرفته ومحبته".



وجاءت رسالة المهندس نجيب ساويرس، ردًا على حديث عبد الحميد أحمد حلمي، نجل الشهيد اللواء أحمد حمدي، وزوج ابنة اللواء عمر سليمان، الذي قال: "النهاردة ذكرى وفاة الغالي عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات العامة المصرية لأكثر من ٢٠ سنة".

زوج ابنة عمر سليمان يكشف عن آخر اتصال له باللواء الراحل

وكشف نجل الشهيد أحمد حمدي عن آخر مكالمة للواء عمر سليمان قبل يوم واحد من وفاته، فقال: "آخر مكالمة بيني وبينه كانت قبل وفاته بيوم واحد، كنت ممنوع من السفر من ٢٠١١ بدون قضية أو اتهام، وده حرمني من إني أكون جنبه في رحلة علاجه لأمريكا وفي أيامه الأخيرة".

ذكرى وفاة اللواء عمر سليمان، فيتو



وتابع عبد الحميد أحمد حمدي: "وجع كبير محفور جوايا، عمره ما هيروح، ولا هقدر أسامح اللي تسببوا في كده ظلمًا، واللي كانوا بينادوا بالحريات وقتها لكن لما الظلم طال ناس غير أصدقائهم، سكتوا".

وقال عبد الحميد حمدي عن آخر اتصال له بالراحل عمر سليمان: "اتصلت أطمن عليه وهو في المستشفى، ورغم مرضه هو اللي طمني وقواني بكلامه كالعادة، وأكد لي إن اللي جاب الإخوان هو اللي هيشيلهم، وده اللي حصل، وأكد أنهم مش هيقعدوا إلى يوليو القادم، لأن تصرفاتهم هي اللي هتجيبهم الأرض"

عمر سليمان مثال للإنسان الوطني

وأضاف زوج ابنة عمر سليمان: "عشت معاه ٢٠ سنة في نفس البيت، وكان بيعتبرني ابنه، واتعلمت منه إزاي تكون قوي ومتواضع، وتسمع الناس بقلبك، وتحل مشاكلهم حتى لو مش شغلتك، وإزاي تكسب احترام العدو قبل الصديق، وأنت بنفس الوقت طيب القلب، وجد حنين".

اللواء الراحل عمر سليمان، فيتو



واختتم عبد الحميد أحمد حمدى حديثه قائلًا: "الله يرحمك يا عمر سليمان، كنت مثال للإنسان الوطني اللي بيحب بلده بصدق".

يذكر أن الراحل اللواء عمر سليمان، من مواليد محافظة قنا في 2 يوليو عام 1936، كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة، حتى تم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية في 29 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011 خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتوفي في 19 يوليو 2012.

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