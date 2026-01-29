حملة مكبرة في الجيزة تضبط مخازن لبيع سلع رمضان غير صالحة

18 حجم الخط

تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك، حيث تشهد السلاسل التجارية والأسواق، إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، لشراء احتياجاتهم، ولكن هناك بعض التجار يستغلون الموسم، لرفع الأسعار لتحقيق مكاسب مضاعفة على حساب المواطنين.

ونظرًا لذلك عكفت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، على مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات على مدار الساعة، لملاحقة محتكري السلع، والتأكد من انضباط الأسعار، وتوافر السلع بجودة عالية، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وذلك من خلال شن حملات مكثفة، على كافة الأسواق، والتي أسفرت عن ضبط سلع رمضان غير صالح في مخزن غير مرخصة بدائرة مركز شرطة الحوامدية، التي يستخدمها بعض التجار لإخفاء السلع، خاصة في المواسم، مستغلين الإقبال الكبير على الشراء، بهدف رفع الأسعار.

وقامت شرطة التموين بالجيزة، بتوجيه حملات انضباطية مكثفة على كافة الأسواق، في ظل توافد المواطنين بكثافة على الأسواق لشراء احتياجاتهم، للتأكد من توافر السلع بجودة عالية، وضبط البضائع منتهية الصلاحية، قبل طرحها بالأسواق، حرصًا على حياة المواطنين.

وتتواصل الحملات التموينية على مدار الساعة، من خلال مأموريات مكثفة، لإحكام السيطرة التامة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع وانضباط الأسعار، وضبط محتكري السلع.

تشكيل مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع في الأسواق

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها موجها باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظة والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا أو ذات الكثافة السكانية العالية والوصول لكافة الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة.

