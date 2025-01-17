رئيس الوزراء البريطاني لن يحضر حفل تنصيب ترامب والصين توفد نائب الرئيس

لم يدع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حسبما أعلن داونينج ستريت يوم الخميس، فيما سيكون زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج حاضرا في واشنطن يوم الإثنين.

رئيس الوزراء البريطاني لن يحضر حفل تنصيب ترامب

وردا على سؤال يوم الخميس، قال المتحدث باسم ستارمر «من المعتاد في الولايات المتحدة أن يتم تمثيل الحكومات الأجنبية رسميا عبر سفرائها في حفلات التنصيب الرئاسية».

وأضاف أن «السفيرة البريطانية (كارين بيرس) ستمثل المملكة المتحدة» في حفل يوم الإثنين.

وتابع المتحدث «لقد هنأ رئيس الوزراء الرئيس ترامب على انتخابه. ونحن نتطلع إلى العمل معه»، مذكرا بأن الرجلين تحدثا هاتفيا هذا الشهر واتفقا على اللقاء «في أقرب فرصة».

المدعوون في حفل تنصيب ترامب

لا تتم في العادة دعوة أي رئيس دولة أو حكومة أجنبية لحضور حفل تنصيب رئيس أمريكي. لكن ترمب كسر هذا التقليد بدعوة بعضهم، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما لم تتم دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كذلك، لن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل التنصيب.

من جهته، أعلن زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة نايجل فاراج في وقت سابق هذا الشهر، أنه سيحضر هذا الحدث.

كما أعلنت شخصيات يمينية متطرفة أوروبية أخرى أمثال إريك زمور وماريون ماريشال وأحد قادة حزب البديل من أجل ألمانيا تينو شروبالا حضورها أيضا.

نائب الرئيس الصيني يحضر حفل تنصيب ترامب

وفي نفس السياق أعلنت بكين اليوم الجمعة أن نائب الرئيس الصيني هان تشنج سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الصين تتبع مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين" في اطار علاقتها مع الولايات المتحدة.



يذكر أن ترامب كشف في السادس من الشهر الجاري أنه أجرى محادثات مع الرئيس الصيني عبر ممثلين، وأنه يعتقد أنهما سيتوصلان إلى توافق.

وقال ترامب في مقابلة حينها مع المذيع المحافظ هيو هيويت: "نتحدث بالفعل. نتحدث من خلال ممثليهم".

كما وصف ترامب، الذي يجري تنصيبه رئيسا في 20 يناير، شي بأنه رجل قوي ومتمكن، وذكر أنه يحظى بالاحترام في الصين.

وأضاف "أعتقد أننا قد نتوافق بشكل جيدا جدا. أتوقع هذا... لكن كما تعلمون، يتعين أن يكون هذا طريقا ذا اتجاهين".

وكرر ترامب اتهامه للصين بأنها "تنهب" الولايات المتحدة اقتصاديا.

ودعا ترامب شي وزعماء أجانب آخرين إلى حفل تنصيبه في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن خبراء لا يرجحون حضور الزعيم الصيني.

ترامب يعين مناهضين للصين

وعيّن ترامب عددا من المتشددين المناهضين للصين في مناصب رئيسية في إدارته القادمة، منهم السيناتور ماركو روبيو، في منصب وزير الخارجية.

كما أعلن ترامب إنه سيفرض 10% إضافية على الرسوم الجمركية على السلع الصينية ما لم تبذل بكين جهودا أكبر لوقف الاتجار بمخدر الفنتانيل المسبب بشدة في الإدمان.

وهدد بترامب فرض تعريفات جمركية تتجاوز 60% على السلع الصينية أثناء حملته الانتخابية.

استعدادت تنصيب ترامب

وتستعد واشنطن لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأسبوع المقبل، حيث أقيم سياج أمني مؤقت يمتد لمسافة 48 كيلومترا، كما تم نشر 25 ألف فرد شرطة وإقامة نقاط تفتيش أمنية للتعامل مع مئات الآلاف ممن سيشهدون تنصيب الرئيس المنتخب.

ويؤدي ترمب اليمين، يوم الإثنين، على درجات مبنى الكونجرس الأمريكي ليتبع ذلك مسيرة احتفالية حتى البيت الأبيض بعد عطلة نهاية أسبوع ستشهد احتجاجات من المعارضين لترمب وتجمعات واحتفالات لأنصار الجمهوريين.

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