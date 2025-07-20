الأحد 20 يوليو 2025
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انفوجراف

في ذكرى وفاته.. 11 معلومة عن اللواء عمر سليمان (إنفوجراف)

اللواء عمر سليمان،فيتو
اللواء عمر سليمان،فيتو

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حسني مبارك الولايات المتحده الامريكيه اللواء عمر سليمان الإتحاد السوفيتى يناير 2011

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في ذكرى وفاته.. 11 معلومة عن اللواء عمر سليمان (إنفوجراف)

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