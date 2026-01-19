الإثنين 19 يناير 2026
خارج الحدود

رئيس وزراء بريطانيا: أي قرار بشأن جرينلاند يجب أن يصدر عن الدنمارك وجرينلاند

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الإثنين: إن أي قرار بشأن جرينلاند يجب أن يصدر عن الدنمارك وجرينلاند.

التهديد بفرض تعريفات جمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي

وأمس، قال بيان من ثماني دول أوروبية: نقف متضامنين مع الدنمارك وجرينلاند. التهديد بفرض تعريفات جمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي.

رد أوروبا على ترامب يجب أن يكون موحدا ومسموعا بوضوح

من جهتها، قالت ألمانيا أمس الأحد: “رد أوروبا على ترامب يجب أن يكون موحدا ومسموعا بوضوح. لن نخضع للابتزاز”.

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية

وعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعًا طارئًا أمس الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.

فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": إن "رسومًا بنسبة 10% ستُفرض اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا".

وأضاف أن "هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، وستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند".

