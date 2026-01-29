الكشف على 180 مواطنا خلال قافلة طبية بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

18 حجم الخط

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية، قافلة طبية استثنائية بمركز شباب الشيخ زايد، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ قوافل طبية بالنوادى الرياضية خلال فترة أجازة نصف العام.

تفقد تخصصات القافلة

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد التخصصات الطبية المختلفة بالقافلة الطبية والاستماع إلى المواطنين المترددين على القافلة، ورافقها دكتور إسلام القصاص مدير إدارة الإسماعيلية الصحية ودكتورة فايزة عبد الرحمن عضو المكتب الفني.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

تقديم الخدمة الطبية على مدار اليوم

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية قدمت الخدمة الطبية على مدار اليوم لـ ١٨٠ حالة من خلال ثلاثة تخصصات طبية أساسية وحيوية لتلبية احتياجات المجتمع وهي الباطنة والأطفال والجلدية، بالإضافة إلى صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة.

جانب من فاعليات القافلة، فيتو

توزيع هدايا ومنشورات على المنتفعين من القافلة

وتابعت: تم توزيع هدايا رمزية ومنشورات توعوية إلى جانب تقديم رسائل صحية تناسب الفئة العمرية للشباب من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعى للمترددين من أهمها التغذية السليمة والحفاظ علي المناعة والتغيرات النفسية في فترة المراهقة ومخاطر كثرة التعرض للسوشيال ميديا، إلى جانب تفعيل مشاركة فرق المبادرات الرئاسية.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٦٤ مواطنًا بعيادة الباطنة، واستقبلت ٤٣ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٣٩ حالة بعيادة الجلدية، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.